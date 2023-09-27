Фокачча – дрожжевой хлеб, который готовят в Италии к любому столу. Его подают к завтраку, обеду или ужину. Он довольно пресный, поэтому обычно его сдабривают дополнительными ингредиентами, которые насыщают фокачью вкусом и ароматами.

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После выпекания фокачью нарезают порционными кусочками, поливают оливковым маслом и подают на стол. Чтобы и мы могли в любое время полакомиться настоящей итальянской паляницей – давайте готовить ее дома.

Рецепт фокаччи

  • Время: 2 часа
  • Порции: 2

Приготовление:

  • В миске соединяем теплую воду, сухие дрожжи и сахар. Перемешиваем венчиком.
  • В отдельной миске совмещаем просеянную муку и соль. Небольшими порциями вмешиваем сухие ингредиенты с опарой и замешиваем однородное тесто. Полим маслом и отправляем его в холодильник на несколько часов под слоем пищевой пленки.
  • Вынимаем тесто, руками формируем лепешку в жаропрочной форме с маслом. Посыпаем специями и нарезанным луком.
  • Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем выпекаться фокачью до готовности.
  • После выпечки смазываем маслом, нарезаем на кусочки и подаем на стол.

Приятного аппетита!