Белые грибы – особый осенний деликатес, завораживающий не только вкусом, но и ароматом. Чтобы целую зиму наслаждаться грибами, заготовьте их в сушеном или мороженом виде.
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Из белых грибов можно приготовить множество блюд: от закусок и супов до соусов и пирогов. Мы предлагаем остановиться на белых грибах в сметане – сытно и вкусно.
Рецепт белых грибов в сметане
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно моем грибы, чистим и просушиваем на бумажных полотенцах. Большие грибы нарезаем кусочками. Заливаем холодной водой, доводим до кипения, снимаем пену и варим 15 минут.
- Затем грибы отбрасываем на дуршлаг и промываем под проточной водой.
- Лук и морковь чистим от шелухи, моем и нарезаем кубиками.
- В сковороде нагреваем масло, жарим лук и морковь до полуготовности. Добавляем грибы и жарим, помешивая, 10 минут.
- Сдабриваем специями, вливаем сметану и перемешиваем.
- Тушим блюдо под крышкой на маленьком огне 10 минут.
Приятного аппетита!