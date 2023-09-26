Белые грибы – особый осенний деликатес, завораживающий не только вкусом, но и ароматом. Чтобы целую зиму наслаждаться грибами, заготовьте их в сушеном или мороженом виде.

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Из белых грибов можно приготовить множество блюд: от закусок и супов до соусов и пирогов. Мы предлагаем остановиться на белых грибах в сметане – сытно и вкусно.

Рецепт белых грибов в сметане

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов белых грибов;

– 1 репчатый лук;

– 1 морковь;

– соль;

– черный молотый перец;

– 40 граммов масла;

– 100 граммов сметаны.

Приготовление:

Тщательно моем грибы, чистим и просушиваем на бумажных полотенцах. Большие грибы нарезаем кусочками. Заливаем холодной водой, доводим до кипения, снимаем пену и варим 15 минут.

Затем грибы отбрасываем на дуршлаг и промываем под проточной водой.

Лук и морковь чистим от шелухи, моем и нарезаем кубиками.

В сковороде нагреваем масло, жарим лук и морковь до полуготовности. Добавляем грибы и жарим, помешивая, 10 минут.

Сдабриваем специями, вливаем сметану и перемешиваем.

Тушим блюдо под крышкой на маленьком огне 10 минут.

Приятного аппетита!

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