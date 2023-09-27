Італійська паляниця з українських продуктів: рецепт фокаччі на всі випадки життя
27 вересня 2023, 10:35Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Якщо ви ще жодного разу не куштували справжню італійську фокаччу – саме час! Її можна подавати як зі спеціями, так і з різними додатками: оливки, трави, помідори чи навіть прошуто.
Фокачча – дріжджовий хліб, який готують в Італії до будь-якого столу. Його подають до сніданку, обіду чи вечері. Він доволі прісний, тому зазвичай його присмачують додатковими інгредієнтами, які насичують фокаччу смаком і ароматами.
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Після випікання фокаччу нарізають порційними шматочками, поливають оливковою олією та подають до столу. Аби й ми могли у будь-який час поласувати справжньою італійською паляницею – нумо готувати її вдома.
Рецепт фокаччі
- Час: 2 години
- Порції: 2
– 2 склянки теплої води;
– 2 столові ложки сухих дріжджів;
– 1 чайна ложка солі;
– 500 грамів борошна;
– 2 чайні ложки цукру;
– оливкова олія.
Додатково:
– 10 грамів базиліку;
– 20 грамів цибулі;
– 10 грамів сухого базиліку;
– 10 мілілітрів оливкової олії.
Приготування:
- У мисці з'єднуємо теплу воду, сухі дріжджі та цукор. Перемішуємо вінчиком.
- У окремій мисці поєднуємо просіяне борошно та сіль. Невеликими порціями вмішуємо сухі інгредієнти з опарою та замішуємо однорідне тісто. Поливаємо олією та відправляємо його в холодильник на кілька годин під шаром харчової плівки.
- Виймаємо тісто, руками формуємо коржик у жаротривкій формі з олією. Посипаємо спеціями та нарізаною цибулею.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та відправляємо випікатися фокаччу до готовності.
- Після випікання змащуємо олією, нарізаємо на шматочки та подаємо до столу.
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