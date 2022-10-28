Форшмак по-новому: рецепт с печеным картофелем

28 октября 2022 , 14:08
Читати новину українською

Источник:

инстаграмм Вали Саенко

Если ваша любимая закуска – это форшмак, этот рецепт пригодится. Необычная подача известного одесского салата от шеф-повара Валентины Саенко покорит вас из первого куска.

Идеальная закуска из рыбы, которая понравится всем и не ударит по бюджету – это однозначно форшмак. Чтобы вдохнуть в старый салат современных тенденций, кулинарка подготовила для читателей интересный и простой рецепт.

Читайте также Простой рецепт курочки с сезонными овощами для всей семьи

Валентина Саенко предлагает подавать его с печеным картофелем, сельдь, немного лука и яйцо. Ну зачем забивать рыбу добавками? А как вкусно на черном, теплом, хрустящем хлебном тосте, обтертом чесночком. Закуска получается нежная, кремовая и вкусная.

Рецепт форшмака по-Одесски

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 250 граммов сельди;
– 30 граммов репчатого лука;
– 1 отварное куриное яйцо;
– 30 граммов сладкой булочки;
– 30 граммов коровьих сливок.

Приготовление:

  • Отварите яйцо так, чтобы желток остался жидким.
  • Булочку замочите в сливках.
  • Отправьте все ингредиенты и половину сельди в чашу блендера и перебейте в однородную консистенцию.
  • Остальную селедку нарезаем ножом. Режем в состояние каши и добавляем в форшмак. Перемешиваем и даем остыть. Можно добавить немного перца. Готово!

Рецепт картофеля к форшмаку

  • Берем одинаковый по размеру картофель, моем, смазываем растительным маслом и запекаем в фольге при 200 градусах примерно 1,5 – 2 часа.
  • Достаем. Даем немного остыть, разрезаем пополам, но не до конца, ложкой вынимаем середину. Добавляем к этой картофельной середине сливочного масла, соли, перетираем вилкой и выкладываем обратно.
  • Сверху выкладываем начинку из сельди.

Приятного тебе аппетита!


Картофель с селедкой / Фото из личного архива Валентины Саенко

Варианты закусок к печеному картофелю

  • форшмак или просто сельдь с маринованным луком и огурцом;
  • тунец (консервный) + яйцо + огурец + лук и можно немного майонеза;
  • печень трески + уход и в пункте с тунцем;
  • сыр, много разного сыра +бекон (да еще допечь в духовке 5 – 10 минут, чтобы тянулось;
  • фарш в томатном соусе, сыр и запечь;
  • любой любимый салат или на что хватит фантазии.
Автор: Богданна Рибак