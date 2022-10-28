Ідеальна закуска з риби, яка сподобається всім і не вдарить по бюджету – це однозначно форшмак. Щоб вдихнути в давній салат сучасних тенденцій, кулінарка підготувала для читачів цікавий та простий рецепт.

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Валентина Саєнко пропонує подавати його з печеною картоплею, оселедець, трішки цибулі і яйце. Ну навіщо забивати рибу добавками? А як смачно на чорному, теплому, хрумкому хлібному тості, обтертому часничком. Закуска виходить ніжна, кремова та дуже смачна.

Рецепт форшмаку по-одеськи

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Відваріть яйце так, щоб жовток залишився рідким.
  • Булочку замочіть у вершках.
  • Відправте всі інгредієнти та половину оселедця у чашу блендера та перебийте до однорідної консистенції.
  • Решту оселедця нарізаємо ножем. Ріжемо до стану каші і додаємо до форшмаку. Перемішуємо і даємо охолонути. Можна додати трішки перцю. Готово!

Рецепт картоплі до форшмаку

  • Беремо однакову по розміру картоплю, миємо, змащуємо олією і запікаємо у фользі при 200 градусах приблизно 1,5 – 2 години.
  • Дістаємо. Даємо трішки охолонути, розрізаємо навпіл, але не до кінця, ложкою виймаємо середину. Додаємо до цієї картопляної середини вершкового масла, солі, перетираємо виделкою і викладаємо назад.
  • Зверху викладаємо начинку з оселедця.

Смачного!


Картопля з оселедцем / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Варіанти закусок до печеної картоплі

  • форшмак, чи просто оселедець з маринованою цибулею та огірком;
  • тунець (консерва)+ яйце+огірок+цибуля і можна трішки майонезу;
  • печінка тріски + те що й в пункті з тунцем;
  • сир, багато різного сиру +бекон (та ще допекти в духовці 5 – 10 хвилин, щоб тягнулось;
  • фарш в томатному соусі, сир і запекти;
  • будь-який улюблений салат чи на що вистачить фантазії.