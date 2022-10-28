Идеальная закуска из рыбы, которая понравится всем и не ударит по бюджету – это однозначно форшмак. Чтобы вдохнуть в старый салат современных тенденций, кулинарка подготовила для читателей интересный и простой рецепт.

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Валентина Саенко предлагает подавать его с печеным картофелем, сельдь, немного лука и яйцо. Ну зачем забивать рыбу добавками? А как вкусно на черном, теплом, хрустящем хлебном тосте, обтертом чесночком. Закуска получается нежная, кремовая и вкусная.

Рецепт форшмака по-Одесски

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов сельди;

– 30 граммов репчатого лука;

– 1 отварное куриное яйцо;

– 30 граммов сладкой булочки;

– 30 граммов коровьих сливок.

Приготовление:

Отварите яйцо так, чтобы желток остался жидким.

Булочку замочите в сливках.

Отправьте все ингредиенты и половину сельди в чашу блендера и перебейте в однородную консистенцию.

Остальную селедку нарезаем ножом. Режем в состояние каши и добавляем в форшмак. Перемешиваем и даем остыть. Можно добавить немного перца. Готово!

Рецепт картофеля к форшмаку

Берем одинаковый по размеру картофель, моем, смазываем растительным маслом и запекаем в фольге при 200 градусах примерно 1,5 – 2 часа.

Достаем. Даем немного остыть, разрезаем пополам, но не до конца, ложкой вынимаем середину. Добавляем к этой картофельной середине сливочного масла, соли, перетираем вилкой и выкладываем обратно.

Сверху выкладываем начинку из сельди.

Приятного тебе аппетита!



Картофель с селедкой / Фото из личного архива Валентины Саенко

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