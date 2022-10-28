Идеальная закуска из рыбы, которая понравится всем и не ударит по бюджету – это однозначно форшмак. Чтобы вдохнуть в старый салат современных тенденций, кулинарка подготовила для читателей интересный и простой рецепт.
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Валентина Саенко предлагает подавать его с печеным картофелем, сельдь, немного лука и яйцо. Ну зачем забивать рыбу добавками? А как вкусно на черном, теплом, хрустящем хлебном тосте, обтертом чесночком. Закуска получается нежная, кремовая и вкусная.
Рецепт форшмака по-Одесски
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Отварите яйцо так, чтобы желток остался жидким.
- Булочку замочите в сливках.
- Отправьте все ингредиенты и половину сельди в чашу блендера и перебейте в однородную консистенцию.
- Остальную селедку нарезаем ножом. Режем в состояние каши и добавляем в форшмак. Перемешиваем и даем остыть. Можно добавить немного перца. Готово!
Рецепт картофеля к форшмаку
- Берем одинаковый по размеру картофель, моем, смазываем растительным маслом и запекаем в фольге при 200 градусах примерно 1,5 – 2 часа.
- Достаем. Даем немного остыть, разрезаем пополам, но не до конца, ложкой вынимаем середину. Добавляем к этой картофельной середине сливочного масла, соли, перетираем вилкой и выкладываем обратно.
- Сверху выкладываем начинку из сельди.
Приятного тебе аппетита!
Картофель с селедкой / Фото из личного архива Валентины Саенко
Варианты закусок к печеному картофелю
- форшмак или просто сельдь с маринованным луком и огурцом;
- тунец (консервный) + яйцо + огурец + лук и можно немного майонеза;
- печень трески + уход и в пункте с тунцем;
- сыр, много разного сыра +бекон (да еще допечь в духовке 5 – 10 минут, чтобы тянулось;
- фарш в томатном соусе, сыр и запечь;
- любой любимый салат или на что хватит фантазии.