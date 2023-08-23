Их считают фруктами молодости и красоты: рецепт галеты с персиками
23 августа 2023, 16:35Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Летом всегда хочется сладких фруктов и ягод, но что делать, если они начали портиться? Можно приготовить из них сладкую домашнюю выпечку.
В августе много разнообразных ягод и фруктов, но больше всего, пожалуй, арбузов, дынь и персиков. Последние в Греции считаются как фрукты молодости. Из них готовят не только сладкие десерты, но и салаты или закуски.
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Мы предлагаем попробовать испечь галету из песочного теста и большого количества персиков. Это очень вкусно и быстро.
Рецепт галеты с персиками
- Время: 1 час 45 минут
- Порции: 4
– 100 граммов холодного сливочного масла;
– 150 – 170 граммов пшеничной муки;
– щепотка соли;
– 1 ложка сахара;
– 2 ложки воды;
– персики;
– сахарная пудра.
Приготовление:
- Масло перетираем с мукой в крошку, добавляем соль и сахар и в конце воду.
- Собираем тесто в шарик и заворачиваем в пленку. Оставляем в холодильнике на 30 минут.
- Раскатываем на пергаменте тонким слоем.
- Для начинки берём персики, очищаем их от косточки. Добавляем сахар и если нужно – крахмал (если ягоды имеют много влаги).
- Выпекаем галету с персиками в разогретой духовке при 180 градусах 30 – 40 минут до хорошо пропеченного низа.
- Бортики можно смазать яйцом перед выпечкой (по желанию).
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить сытный гамбургер с луковыми колечками.