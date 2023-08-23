У серпні багато різноманітних ягід та фруктів, однак найбільше, мабуть, кавунів, динь та персиків. Останні у Греції вважаються, як фрукти молодості. З них готують не тільки солодкі десерти, а й салати чи закуски.
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Ми пропонуємо спробувати спекти галету з пісочного тіста та великої кількості персиків. Це дуже смачно і швидко.
Рецепт галети з персиками
- Час: 1 годину 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Масло перетираємо з борошном в крихту, додаємо сіль та цукор та в кінці воду.
- Збираємо тісто в кульку і загортаємо у плівку. Залишаємо в холодильнику на 30 хвилин.
- Розкатуємо на пергаменті тонким шаром.
- Для начинки беремо персики, очищаємо їх від кісточки. Додаємо цукор і якщо потрібно – крохмаль (якщо ягоди мають багато вологи).
- Випікаємо галету з персиками в розігрітій духовці при 180 градусах 30 – 40 хвилин до гарно пропеченого низу.
- Бортики можна змастити яйцем перед випіканням (за бажанням).
Смачного!