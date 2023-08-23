У серпні багато різноманітних ягід та фруктів, однак найбільше, мабуть, кавунів, динь та персиків. Останні у Греції вважаються, як фрукти молодості. З них готують не тільки солодкі десерти, а й салати чи закуски.

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Ми пропонуємо спробувати спекти галету з пісочного тіста та великої кількості персиків. Це дуже смачно і швидко.

Рецепт галети з персиками

  • Час: 1 годину 45 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Масло перетираємо з борошном в крихту, додаємо сіль та цукор та в кінці воду.
  • Збираємо тісто в кульку і загортаємо у плівку. Залишаємо в холодильнику на 30 хвилин.
  • Розкатуємо на пергаменті тонким шаром.
  • Для начинки беремо персики, очищаємо їх від кісточки. Додаємо цукор і якщо потрібно – крохмаль (якщо ягоди мають багато вологи).
  • Випікаємо галету з персиками в розігрітій духовці при 180 градусах 30 – 40 хвилин до гарно пропеченого низу.
  • Бортики можна змастити яйцем перед випіканням (за бажанням).

Смачного!