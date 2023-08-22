Гамбургер – ситна та соковита страва, яка неодмінно складається з котлети, маринованих огірків, цибулі та соусу. Також до них додають гірчицю, сир чедер, листя салату та навіть інколи майонез.

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Ми пропонуємо скористатися рецептом українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво та приготувати соковитий гамбургер з цибулевими кільцями.

Рецепт гамбургера з цибулевими кільцями

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 200 грамів яловичого фаршу;

– 4 скибки сиру чедер;

– 1 булочка для бургера;

– 10 грамів вершкового масла;

– помідор;

– салат айсберг;

– 1 ложка майонезу;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 чайна ложка кетчупу;

– маринований огірок;

– лайм;

– 20 грамів бекону;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Для цибулевих кілець:

– 1 ріпчаста цибуля;

– половина чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка паприки;

– гранульований часник;

– 100 грамів борошна;

– 200 грамів пива;

– олія для смаження;

– 20 грамів смаженого бекону.

Приготування:

Для кляру потрібно змішати всі сухі інгредієнти та додати пиво.

Розігріваємо олію на середньому вогні. Нарізаємо цибулю кільцями та паніруємо спочатку в борошні, далі в суміші для кляру. Смажимо цибулеві кільця у фритюрі.

Для приготування бургера обсмажуємо половинки булочки до золотистої скоринки.

Окремо смажимо сформовану яловичу котлету до готовності з обох сторін.

Викладаємо на котлету скибки сиру, аби вони розтопилися.

Змащуємо булочки гірчицею, кетчупом, викладаємо скибки огірків та помідорів, листя салату.

Не забуваємо про цибулеві кільця для бургера. Накриваємо кришкою та подаємо до столу.

Смачного!

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