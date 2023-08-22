Гамбургер – ситна та соковита страва, яка неодмінно складається з котлети, маринованих огірків, цибулі та соусу. Також до них додають гірчицю, сир чедер, листя салату та навіть інколи майонез.

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Ми пропонуємо скористатися рецептом українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво та приготувати соковитий гамбургер з цибулевими кільцями.

Рецепт гамбургера з цибулевими кільцями

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • Для кляру потрібно змішати всі сухі інгредієнти та додати пиво.
  • Розігріваємо олію на середньому вогні. Нарізаємо цибулю кільцями та паніруємо спочатку в борошні, далі в суміші для кляру. Смажимо цибулеві кільця у фритюрі.
  • Для приготування бургера обсмажуємо половинки булочки до золотистої скоринки.
  • Окремо смажимо сформовану яловичу котлету до готовності з обох сторін.
  • Викладаємо на котлету скибки сиру, аби вони розтопилися.
  • Змащуємо булочки гірчицею, кетчупом, викладаємо скибки огірків та помідорів, листя салату.
  • Не забуваємо про цибулеві кільця для бургера. Накриваємо кришкою та подаємо до столу.

Смачного!