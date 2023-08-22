Рецепт на выходные: готовим гамбургер с луковыми кольцами и сочной котлетой

Один из любимых миллионами видов уличной еды – гамбургер. От классического до вегетарианского, от сладкого до очень пикантного и острого. Сегодня мы предлагаем попробовать новую вариацию гамбургера с луковыми колечками.

Гамбургер – сытное и сочное блюдо, которое обязательно состоит из котлеты, маринованных огурцов, лука и соуса. Также к ним добавляют горчицу, сыр чедер, листья салата и даже иногда майонез.

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Мы предлагаем воспользоваться рецептом украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво и приготовить сочный гамбургер с луковыми колечками.

Рецепт гамбургера с луковыми колечками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1

– 200 граммов говяжьего фарша;– 4 ломтика сыра чеддер;– 1 булочка для бургера;– 10 граммов сливочного масла;– помидор;– салат айсберг;– 1 ложка майонеза;– 1 чайная ложка горчицы;– 1 чайная ложка кетчупа;– маринованный огурец;– лайм;– 20 граммов бекона;– соль;– черный молотый перец.– 1 репчатый лук;– половина чайной ложки соли;– 1 чайная ложка паприки;– гранулированный чеснок;– 100 граммов муки;– 200 граммов пива;– масло для жарки;– 20 граммов жареного бекона.

Приготовление:

Для кляра нужно смешать все сухие ингредиенты и добавить пиво.

Разогреваем масло на среднем огне. Нарезаем лук кольцами и панируем сначала в муке, затем в смеси для кляра. Жарим луковые кольца во фритюре.

Для приготовления бургера обжариваем половинки булочки до золотистой корочки.

Отдельно жарим сформованную говяжью котлету до готовности с обеих сторон.

Выкладываем на котлету ломтики сыра, чтобы они растопились.

Смазываем булочки горчицей, кетчупом, выкладываем ломтики огурцов и помидоров, листьев салата.

Не забываем о луковых кольцах для бургера. Накрываем крышкой и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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