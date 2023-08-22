Рецепт на выходные: готовим гамбургер с луковыми кольцами и сочной котлетой
22 августа 2023, 18:48Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Один из любимых миллионами видов уличной еды – гамбургер. От классического до вегетарианского, от сладкого до очень пикантного и острого. Сегодня мы предлагаем попробовать новую вариацию гамбургера с луковыми колечками.
Гамбургер – сытное и сочное блюдо, которое обязательно состоит из котлеты, маринованных огурцов, лука и соуса. Также к ним добавляют горчицу, сыр чедер, листья салата и даже иногда майонез.
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Мы предлагаем воспользоваться рецептом украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво и приготовить сочный гамбургер с луковыми колечками.
Рецепт гамбургера с луковыми колечками
- Время: 30 минут
- Порции: 1
– 200 граммов говяжьего фарша;
– 4 ломтика сыра чеддер;
– 1 булочка для бургера;
– 10 граммов сливочного масла;
– помидор;
– салат айсберг;
– 1 ложка майонеза;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 чайная ложка кетчупа;
– маринованный огурец;
– лайм;
– 20 граммов бекона;
– соль;
– черный молотый перец.
Для луковых колец:
– 1 репчатый лук;
– половина чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка паприки;
– гранулированный чеснок;
– 100 граммов муки;
– 200 граммов пива;
– масло для жарки;
– 20 граммов жареного бекона.
Приготовление:
- Для кляра нужно смешать все сухие ингредиенты и добавить пиво.
- Разогреваем масло на среднем огне. Нарезаем лук кольцами и панируем сначала в муке, затем в смеси для кляра. Жарим луковые кольца во фритюре.
- Для приготовления бургера обжариваем половинки булочки до золотистой корочки.
- Отдельно жарим сформованную говяжью котлету до готовности с обеих сторон.
- Выкладываем на котлету ломтики сыра, чтобы они растопились.
- Смазываем булочки горчицей, кетчупом, выкладываем ломтики огурцов и помидоров, листьев салата.
- Не забываем о луковых кольцах для бургера. Накрываем крышкой и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить маринованные огурцы с кетчупом чили.