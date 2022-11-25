Без добавки не обойдется: рецепт глазированных сырков со сгущенкой

Помните любимые сладости с детства? У нас это были глазированные сырки с разными начинками: клубника, вишня, абрикос и самый любимый – со сгущенкой.

Чтобы каждый день наслаждаться вкусом с детства, предлагаем приготовить их дома. Рецепт простой, доступный и подойдет даже для совместного формирования детей.

Читайте также Мясо будет таять во рту: простой рецепт куриных голеней в вине

Начинки в глазированных сырках тоже можно менять: отлично подойдут ягодные, фруктовые или ванильные.

Рецепт глазированных сырков

Время: 60 минут

60 минут Порции: 7 штук

– 300 граммов кисло-молочного сыра;– 30 граммов сливочного масла– 30 граммов сахарной пудры ⠀ ⠀– 70 граммов вареной сгущенки ⠀– 200 граммов молочного шоколада– 40 миллилитров масла.

Приготовление:

Перебиваем творог блендером, добавляем мягкое сливочное масло, сахарную пудру и перемешиваем. Если масса слишком редкая – отправьте ее в морозилку.

Кладем в кондитерский мешок или пакет.

Формируем сырки на пищевой пленке. Кладем на ровную поверхность и убираем в морозилку на 20 – 30 минут. ⠀

Шоколад растапливаем в микроволновке, добавляем масло и перемешиваем.

В творожок вставляем шпажку или зубочистку и несколько раз полностью погружаем в глазурь.

Кладем сырки на пергамент и убираем в холодильник на 20 – 30 минут.

Приятного тебе аппетита!