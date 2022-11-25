Без добавки не обойдется: рецепт глазированных сырков со сгущенкой

25 ноября 2022 , 14:05
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Источник:

инстаграмм Валерия Велигура

Помните любимые сладости с детства? У нас это были глазированные сырки с разными начинками: клубника, вишня, абрикос и самый любимый – со сгущенкой.

Чтобы каждый день наслаждаться вкусом с детства, предлагаем приготовить их дома. Рецепт простой, доступный и подойдет даже для совместного формирования детей.

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Начинки в глазированных сырках тоже можно менять: отлично подойдут ягодные, фруктовые или ванильные.

Рецепт глазированных сырков

  • Время: 60 минут
  • Порции: 7 штук
Ингредиенты:
– 300 граммов кисло-молочного сыра;
– 30 граммов сливочного масла
– 30 граммов сахарной пудры ⠀ ⠀
Для начинки:
– 70 граммов вареной сгущенки ⠀
Для глазури:
– 200 граммов молочного шоколада
– 40 миллилитров масла.

Приготовление:

  • Перебиваем творог блендером, добавляем мягкое сливочное масло, сахарную пудру и перемешиваем. Если масса слишком редкая – отправьте ее в морозилку.
  • Кладем в кондитерский мешок или пакет.
  • Формируем сырки на пищевой пленке. Кладем на ровную поверхность и убираем в морозилку на 20 – 30 минут. ⠀
  • Шоколад растапливаем в микроволновке, добавляем масло и перемешиваем.
  • В творожок вставляем шпажку или зубочистку и несколько раз полностью погружаем в глазурь.
  • Кладем сырки на пергамент и убираем в холодильник на 20 – 30 минут.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак