Щоб щодня насолоджувати смаком з дитинства, пропонуємо приготувати їх вдома. Рецепт простий, доступний та підійде навіть для спільного формування з дітьми.

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Начинки у глазурованих сирках теж можна змінювати: чудово підійдуть ягідні, фруктові, або ванільні.

Рецепт глазурованих сирків

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 7 штук

Інгредієнти:

– 300 грамів кисло-молочного сиру;

– 30 грамів вершкового масла

– 30 грамів цукрової пудри ⠀ ⠀

Для начинки:

– 70 грамів вареного згущеного молока ⠀

Для глазурі:

– 200 грамів молочного шоколаду

– 40 мілілітрів олії.

Приготування:

Перебиваємо сир блендером, додаємо м’яке вершкове масло, цукрову пудру і перемішуємо. Якщо маса зарідка – відправте її в морозилку.

Кладемо в кондитерський мішок або пакет.

Формуємо сирки на харчовій плівці. Кладемо на рівну поверхню та прибираємо в морозилку на 20 – 30 хвилин. ⠀

Шоколад розтоплюємо у мікрохвильовці, додаємо олію та перемішуємо.

У сирок вставляємо шпажку чи зубочистку і кілька разів повністю занурюємо в глазур.

Кладемо сирки на пергамент і прибираємо у холодильник на 20 – 30 хвилин.

Смачного!