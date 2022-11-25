Щоб щодня насолоджувати смаком з дитинства, пропонуємо приготувати їх вдома. Рецепт простий, доступний та підійде навіть для спільного формування з дітьми.

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Начинки у глазурованих сирках теж можна змінювати: чудово підійдуть ягідні, фруктові, або ванільні.

Рецепт глазурованих сирків

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 7 штук

Приготування:

  • Перебиваємо сир блендером, додаємо м’яке вершкове масло, цукрову пудру і перемішуємо. Якщо маса зарідка – відправте її в морозилку.
  • Кладемо в кондитерський мішок або пакет.
  • Формуємо сирки на харчовій плівці. Кладемо на рівну поверхню та прибираємо в морозилку на 20 – 30 хвилин. ⠀
  • Шоколад розтоплюємо у мікрохвильовці, додаємо олію та перемішуємо.
  • У сирок вставляємо шпажку чи зубочистку і кілька разів повністю занурюємо в глазур.
  • Кладемо сирки на пергамент і прибираємо у холодильник на 20 – 30 хвилин.

Смачного!