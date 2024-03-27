Есть разные виды глазури, однако именно с желатином она точно не будет липнуть. Также такой кулич долго хранится. Желатиновая глазурь готовится очень просто, не липнет и не крошится при разрезании.
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Желатиновая глазурь на сахаре без яиц
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Замочите желатин в воде и отставьте на 20 минут, что он "набух".
- В миске соедините сахар и воду, поставьте варить на небольшой огонь, постоянно помешивая.
- Варите до появления пузырьков. Снимите с огня, добавьте желатин, перемешайте, чтобы растворился.
- Взбейте массу миксером – пока глазурь не станет густой и белой. Куличи необходимо украшать сразу.
Глазурь с апельсином
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Сок вылейте в глубокую емкость и засыпьте туда желатин. Оставьте на 20 минут.
- Смешайте сок, сахарную пудру, прогрейте, чтобы сахар растворился, но не кипятите.
- Добавьте желатин и взбейте.
- В конце положите цедру апельсина и влейте 1 столовую ложку сока и взбейте в течение 1 минуты.