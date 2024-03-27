Есть разные виды глазури, однако именно с желатином она точно не будет липнуть. Также такой кулич долго хранится. Желатиновая глазурь готовится очень просто, не липнет и не крошится при разрезании.

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Желатиновая глазурь на сахаре без яиц

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Замочите желатин в воде и отставьте на 20 минут, что он "набух".
  2. В миске соедините сахар и воду, поставьте варить на небольшой огонь, постоянно помешивая.
  3. Варите до появления пузырьков. Снимите с огня, добавьте желатин, перемешайте, чтобы растворился.
  4. Взбейте массу миксером – пока глазурь не станет густой и белой. Куличи необходимо украшать сразу.

Глазурь с апельсином

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Сок вылейте в глубокую емкость и засыпьте туда желатин. Оставьте на 20 минут.
  2. Смешайте сок, сахарную пудру, прогрейте, чтобы сахар растворился, но не кипятите.
  3. Добавьте желатин и взбейте.
  4. В конце положите цедру апельсина и влейте 1 столовую ложку сока и взбейте в течение 1 минуты.