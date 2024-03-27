Є різні види глазурі, проте саме з желатином вона точно не буде липнути. Також така паска довго зберігається. Желатинова глазур готується дуже просто, не липне і не кришиться при розрізанні.
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Желатинова глазур на цукрі без яєць
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Замочіть желатин у воді та відставте на 20 хвилин, що він "набухнув".
- У мисці з'єднайте цукор і воду, поставте варити на невеликий вогонь, постійно помішуючи.
- Варіть до появи бульбашок. Зніміть з вогню, додайте желатин, перемішайте, щоб розчинився.
- Збийте масу міксером – поки глазур не стане густою і білою. Паски необхідно прикрашати одразу.
Глазур з апельсином
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Сік вилийте у глибоку ємкість та засипте туди желатин.
- Залиште на 20 хвилин.
- Змішайте сік, цукрову пудру, прогрійте, щоб цукор розчинився, але не кип'ятіть.
- Додайте желатин і збийте.
- В кінці покладіть цедру апельсина і влийте 1 столову ложку соку і збийте впродовж 1 хвилини.