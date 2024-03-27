Є різні види глазурі, проте саме з желатином вона точно не буде липнути. Також така паска довго зберігається. Желатинова глазур готується дуже просто, не липне і не кришиться при розрізанні.

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Желатинова глазур на цукрі без яєць

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Замочіть желатин у воді та відставте на 20 хвилин, що він "набухнув".
  2. У мисці з'єднайте цукор і воду, поставте варити на невеликий вогонь, постійно помішуючи.
  3. Варіть до появи бульбашок. Зніміть з вогню, додайте желатин, перемішайте, щоб розчинився.
  4. Збийте масу міксером – поки глазур не стане густою і білою. Паски необхідно прикрашати одразу.

Глазур з апельсином

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Сік вилийте у глибоку ємкість та засипте туди желатин.
  2. Залиште на 20 хвилин.
  3. Змішайте сік, цукрову пудру, прогрійте, щоб цукор розчинився, але не кип'ятіть.
  4. Додайте желатин і збийте.
  5. В кінці покладіть цедру апельсина і влийте 1 столову ложку соку і збийте впродовж 1 хвилини.