Є різні види глазурі, проте саме з желатином вона точно не буде липнути. Також така паска довго зберігається. Желатинова глазур готується дуже просто, не липне і не кришиться при розрізанні.

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Желатинова глазур на цукрі без яєць

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 180 грамів цукру;

– 70 мілілітрів води;

– 5 грамів желатину;

– 25 мілілітрів води.

Приготування:

Замочіть желатин у воді та відставте на 20 хвилин, що він "набухнув". У мисці з'єднайте цукор і воду, поставте варити на невеликий вогонь, постійно помішуючи. Варіть до появи бульбашок. Зніміть з вогню, додайте желатин, перемішайте, щоб розчинився. Збийте масу міксером – поки глазур не стане густою і білою. Паски необхідно прикрашати одразу.

Глазур з апельсином

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 150 грамів цукрової пудри;

– 45 грамів апельсинового цукру;

– цедра апельсина;

– 5 грамів желатину + 30 мілілітрів апельсинового соку.

Приготування:

Сік вилийте у глибоку ємкість та засипте туди желатин. Залиште на 20 хвилин. Змішайте сік, цукрову пудру, прогрійте, щоб цукор розчинився, але не кип'ятіть. Додайте желатин і збийте. В кінці покладіть цедру апельсина і влийте 1 столову ложку соку і збийте впродовж 1 хвилини.

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