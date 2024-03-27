Как приготовить глазурь, чтобы не липла: универсальный рецепт

Кулич – обязательное блюдо на Пасху. Его кладут в корзину, смакуют вместе с маслом и колбаской. Нарядный кулич всегда украшают праздничной глазурью и другими праздничными элементами.

Есть разные виды глазури, однако именно с желатином она точно не будет липнуть. Также такой кулич долго хранится. Желатиновая глазурь готовится очень просто, не липнет и не крошится при разрезании.

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Желатиновая глазурь на сахаре без яиц

Время: 30 минут

30 минут Порций: 6

– 180 грамм сахара;– 70 миллилитров воды;– 5 грамм желатина;– 25 миллилитров воды.

Приготовление:

Замочите желатин в воде и отставьте на 20 минут, что он "набух". В миске соедините сахар и воду, поставьте варить на небольшой огонь, постоянно помешивая. Варите до появления пузырьков. Снимите с огня, добавьте желатин, перемешайте, чтобы растворился. Взбейте массу миксером – пока глазурь не станет густой и белой. Куличи необходимо украшать сразу.

Глазурь с апельсином

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 150 грамм сахарной пудры;

– 45 грамм апельсинового сахара;

– цедра апельсина;

– 5 грамм желатина + 30 миллилитров апельсинового сока.

Приготовление:

Сок вылейте в глубокую емкость и засыпьте туда желатин. Оставьте на 20 минут. Смешайте сок, сахарную пудру, прогрейте, чтобы сахар растворился, но не кипятите. Добавьте желатин и взбейте. В конце положите цедру апельсина и влейте 1 столовую ложку сока и взбейте в течение 1 минуты.