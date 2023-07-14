Лакомство закарпатской кухни – рецепт гомбцов с вишнями
14 июля 2023, 15:03Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Сколько десертов из украинской кухни вы знаете? Первыми, наверное, пришли в голову андруты, пончики или может Киевский торт? У нас есть давний рецепт гомбцов с вишнями, который понравится каждому.
Гомбовцы – популярный десерт закарпатской кухни, традиционно готовящийся со сливами. Мы предлагаем попробовать их с вишнями.
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Гомбовцы – закарпатский рецепт
- Время : 25 минут
- Порции : 2
– 350 граммов кисломолочного сыра;
– 1 ложка сахара;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 2 ложки манной крупы;
– 1/2 ложки муки;
– вишни для начинки (посыпьте немного крахмалом и добавьте сахара, чтобы не вытекал сок);
– панировочные сухари;
– сахар;
– сметана;
– кусочек масла.
Приготовление:
- ️Панировочные сухари слегка поджариваем на сухой сковороде к золотистости, добавляем сахар. На 4 части сухарей – 1 часть сахара.
- ️Соединяем сыр, сахар, соль, растираем сыр ложкой о стенки миски. Добавляем яйцо, муку, манку и замешиваем творожную массу. Оставляем на 10 минут.
- 1 гомбовец – 1 большая чайная ложка творожной массы, внутрь кладем вишни.
- ️Отвариваем гомбовцы в подсоленной воде 2 минуты от момента всплытия на поверхность. Вынимаем и добавляем кусочек масла, чтобы не слиплись.
- Выкладываем гомбовцы на сковородку, панируем в сухарях. Подаем со сметанкой или йогуртом.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить пожилой торт без выпечки за 15 минут.