Холодные торты без выпечки – идеальный вариант для домашнего десерта к празднику: взрослый или детский. Яркие слои чизкейки украсят любой стол.

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Их можно готовить заранее, ведь он должен хорошо настояться в холодильнике.

Рецепт ягодного чизкейка без выпечки

  • Время: 6 – 8 часов
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Перебейте печенье в крошку с помощью блендера или занозой. Смешайте с растопленным сливочным маслом и утрамбуйте в форме.
  • Не забудьте укрыть борта формы ацетатной лентой.
  • Залейте желатин прохладной водой.
  • Смешайте смородиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.
  • Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
  • Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
  • Готовый крем залейте поверх песочного основания.
  • Отправьте торт в холодильник на 30 минут.
  • Залейте желатин прохладной водой.
  • Смешайте малиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.
  • Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
  • Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
  • Готовый крем залейте поверх смородинового пюре.
  • Отправьте торт в холодильник на 30 минут.
  • Залейте желатин прохладной водой.
  • Смешайте клубничное пюре с соком лайма и сахаром, доведите до кипения.
  • Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
  • Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
  • Готовый крем залейте поверх малинового пюре.
  • Отправьте торт в холодильник на 3 часа.
  • Ягодный чизкейк готов.

Приятного аппетита!