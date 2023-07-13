Холодные торты без выпечки – идеальный вариант для домашнего десерта к празднику: взрослый или детский. Яркие слои чизкейки украсят любой стол.
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Их можно готовить заранее, ведь он должен хорошо настояться в холодильнике.
Рецепт ягодного чизкейка без выпечки
- Время: 6 – 8 часов
- Порции: 6
Приготовление:
- Перебейте печенье в крошку с помощью блендера или занозой. Смешайте с растопленным сливочным маслом и утрамбуйте в форме.
- Не забудьте укрыть борта формы ацетатной лентой.
- Залейте желатин прохладной водой.
- Смешайте смородиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.
- Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
- Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
- Готовый крем залейте поверх песочного основания.
- Отправьте торт в холодильник на 30 минут.
- Залейте желатин прохладной водой.
- Смешайте малиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.
- Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
- Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
- Готовый крем залейте поверх смородинового пюре.
- Отправьте торт в холодильник на 30 минут.
- Залейте желатин прохладной водой.
- Смешайте клубничное пюре с соком лайма и сахаром, доведите до кипения.
- Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
- Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
- Готовый крем залейте поверх малинового пюре.
- Отправьте торт в холодильник на 3 часа.
- Ягодный чизкейк готов.
Приятного аппетита!