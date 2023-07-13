Холодные торты без выпечки – идеальный вариант для домашнего десерта к празднику: взрослый или детский. Яркие слои чизкейки украсят любой стол.

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Их можно готовить заранее, ведь он должен хорошо настояться в холодильнике.

Рецепт ягодного чизкейка без выпечки

Время: 6 – 8 часов

6 – 8 часов Порции: 6

Ингредиенты песочного основания:

– 180 граммов печенья;

– 90 граммов сливочного масла.

Ингредиенты для творожного крема со смородиной:

– 200 граммов смородинового пюре;

– 80 граммов сахара;

– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;

– 150 граммов сыра;

– 100 граммов сметаны или греческого йогурта.

Ингредиенты для творожного крема с малиной:

– 200 граммов малинового пюре;

– 50 граммов сахара;

– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;

– 150 граммов сыра;

– 100 граммов сметаны или йогурта.

Ингредиенты для творожного крема с клубникой и лаймом:

– 150 грамм клубничного пюре;

– 50 миллилитров лаймового сока;

– 80 граммов сахара;

– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;

– 150 граммов сыра;

– 100 граммов сметаны или йогурта.

Приготовление:

Перебейте печенье в крошку с помощью блендера или занозой. Смешайте с растопленным сливочным маслом и утрамбуйте в форме.

Не забудьте укрыть борта формы ацетатной лентой.

Залейте желатин прохладной водой.

Смешайте смородиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.

Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.

Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.

Готовый крем залейте поверх песочного основания.

Отправьте торт в холодильник на 30 минут.

Залейте желатин прохладной водой.

Смешайте малиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.

Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.

Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.

Готовый крем залейте поверх смородинового пюре.

Отправьте торт в холодильник на 30 минут.

Залейте желатин прохладной водой.

Смешайте клубничное пюре с соком лайма и сахаром, доведите до кипения.

Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.

Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.

Готовый крем залейте поверх малинового пюре.

Отправьте торт в холодильник на 3 часа.

Ягодный чизкейк готов.

Приятного аппетита!

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