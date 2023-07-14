Гомбовцы – популярный десерт закарпатской кухни, традиционно готовящийся со сливами. Мы предлагаем попробовать их с вишнями.
Читайте также Курятина vs свинина: как сделать здоровый выбор для питания
Гомбовцы – закарпатский рецепт
- Время : 25 минут
- Порции : 2
Приготовление:
- ️Панировочные сухари слегка поджариваем на сухой сковороде к золотистости, добавляем сахар. На 4 части сухарей – 1 часть сахара.
- ️Соединяем сыр, сахар, соль, растираем сыр ложкой о стенки миски. Добавляем яйцо, муку, манку и замешиваем творожную массу. Оставляем на 10 минут.
- 1 гомбовец – 1 большая чайная ложка творожной массы, внутрь кладем вишни.
- ️Отвариваем гомбовцы в подсоленной воде 2 минуты от момента всплытия на поверхность. Вынимаем и добавляем кусочек масла, чтобы не слиплись.
- Выкладываем гомбовцы на сковородку, панируем в сухарях. Подаем со сметанкой или йогуртом.
Приятного аппетита!