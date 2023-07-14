Гомбовці – популярний десерт закарпатської кухні, який традиційно готують зі сливами. Ми пропонуємо спробувати їх з вишнями.
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Гомбовці – закарпатський рецепт
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- ️Панірувальні сухарі злегка підсмажуємо на сухій сковороді до золотистості, додаємо цукор. На 4 частини сухарів – 1 частина цукру.
- ️Зʼєднуємо сир, цукор, сіль, розтираємо сир ложкою об стінки миски. Додаємо яйце, борошно, манку та замішуємо сирну масу. Залишаємо на 10 хвилин.
- ️1 гомбовець – 1 велика чайна ложка сирної маси, всередину кладемо вишні.
- ️Відварюємо гомбовці в підсоленій воді 2 хвилини від моменту спливання на поверхню. Виймаємо і додаємо шматочок масла, щоб не злиплись.
- ️Викладаємо гомбовці на сковорідку, паніруємо в сухарях. Подаємо зі сметанкою чи йогуртом.
Смачного!