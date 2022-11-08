Гомбовцы – традиционное закарпатское блюдо в виде шариков из теста с разными начинками. Они имеют европейское происхождение, однако, например, венгры делают их преимущественно картофельными, тогда как в Украине сладкими.
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Украинцы начали готовить гомбовцы еще несколько столетий назад. Они оказались отличным блюдом во время поста. Гомбовцы считались десертом, так что у гуцулов это была обязательная часть праздничного стола.
Сейчас гомбовцы распространены преимущественно в Закарпатье. Наиболее популярны здесь два аутентичных вида: из домашнего творога и мучно-дрожжевые со сливами или густым сливовым повидлом.
Рецепт гомбовцев
- Время: 60 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Кисломолочный творог перетираем через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавляем желток, пшеничную муку, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем.
- Слива разрезаем пополам, затем еще раз пополам и еще один раз - должно получиться 8 частей.
- Влажными руками делим наше творожное тесто на 8 частей и начинаем формировать гомбовцы. Из теста делаем лепешку, в середину кладем частицу сливы и заворачиваем края. Выкладываем каждый гомбовец в муку и формируем мячик.
- Варим гомбовцы в большом количестве подсоленного кипятка. Когда они начнут всплывать, достаем и обваливаем каждый в молотых орехах.
- Подаем блюдо к столу с домашней сметаной или повидлом.
Приятного тебе аппетита!