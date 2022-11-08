Гомбовці — традиційна закарпатська страва у вигляді кульок із тіста з різними начинками. Вони мають європейське походження, однак, наприклад, угорці роблять їх переважно картопляними, тоді як в Україні — солодкими.
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Українці почали готували гомбовці ще кілька сторіч тому. Вони виявилися чудовою стравою під час посту. Гомбовці вважалися десертом, тож у гуцулів це була обов'язкова частина святкового столу.
Зараз гомбовці поширені переважно на Закарпатті. Найбільш популярні тут два автентичні види: з домашнього сиру і борошняно-дріжджові зі сливами чи густим сливовим повидлом.
Рецепт гомбовців
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Кисло-молочний сир перетираємо через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо жовток, пшеничне борошно, цукор та ванільний цукор. Перемішуємо.
- Сливу розрізаємо навпіл, потім ще раз навпіл та ще один раз — має вийти 8 частин.
- Вологими руками ділимо наше сирне тісто на 8 частин та починаємо формувати гомбовці. З тіста робимо коржик, в середину кладемо частинку сливи і загортаємо краї. Викладаємо кожен гомбовець у борошно та формуємо м'ячик.
- Варимо гомбовці у великій кількості підсоленого окропу. Коли вони почнуть спливати — дістаємо та обвалюємо кожен у мелених горіхах.
- Подаємо страву до столу з домашньою сметаною або повидлом.
Смачного!