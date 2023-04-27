Гранола – это смесь обжаренных овсяных хлопьев, с добавлением разнообразных добавок: изюма, клюквы, орешков. Гранола может быть как классическая – без добавок только с медом или сахарной пудрой, а можно приготовить ее с какао, шоколадными крошками и даже со сгущенкой.
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Мы обожаем подавать гранола с греческим йогуртом и свежими ягодами или фруктами. Если залить с вечера гранола йогуртом, добавить семена чиа – утром у вас получится невероятной вкусности завтрак.
Рецепт домашней гранолы с медом
Приготовление:
- Предварительно разогреваем духовку до 160 градусов. Укрываем противень пищевым пергаментом.
- Соединяем овсяные хлопья с жидким медом и тщательно перемешиваем.
- Добавляем любимые орешки, цукаты, клюкву и кокосовую стружку. По желанию можно добавить немного кокосового масла.
- Выкладываем овсяную смесь на противень, разравниваем и отправляем в духовку на 10 минут.
- Вынимаем гранолу, перемешиваем и возвращаем в духовку на 5 минут. Повторяем этот процесс еще дважды.
- Важно, чтобы гранола равномерно подсушилась, но не подгорела.
- Готовую гранолу охлаждаем и помещаем в стеклянную банку. Плотно закрываем крышкой и храним в прохладном месте, как можно дальше от прямых солнечных лучей.
Приятного аппетита!