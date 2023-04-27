Гранола – це суміш обсмажених вівсяних пластівців, з додаванням різноманітних додатків: родзинок, журавлини, горішків. Гранола може бути як класична – без додатків тільки з медом чи цукровою пудрою, а можна приготувати її з какао, шоколадними крихтами та навіть зі згущеним молоком.

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Ми обожнюємо подавати гранолу з грецьким йогуртом та свіжими ягодами чи фруктами. Якщо залити з вечора гранолу йогуртом, додати насіння чіа – вранці у вас вийде неймовірної смакоти сніданок.

Рецепт домашньої граноли з медом

Інгредієнти:

– 200 грамів вівсяних пластівців;

– 2 столові ложки меду;

– 100 грамів улюблених горіхів (волоські, пекан, мигдаль);

– 100 грамів цукатів;

– 100 грамів в'яленої журавлини;

– кокосова стружка.

Приготування:

Попередньо розігріваємо духовку до 160 градусів. Вкриваємо деко харчовим пергаментом.

З'єднуємо вівсяні пластівці з рідким медом і ретельно перемішуємо.

Додаємо улюблені горішки, цукати, журавлину та кокосову стружку. За бажанням можна додати трішки кокосової олії.

Викладаємо вівсяну суміш на деко, розрівнюємо й відправляємо до духовки на 10 хвилин.

Виймаємо гранолу, перемішуємо й повертаємо у духовку на 5 хвилин. Повторюємо цей процес ще двічі.

Важливо, щоб гранола рівномірно підсушилася, але не підгоріла.

Готову гранолу охолоджуємо і поміщаємо до скляної банки. Щільно закриваємо кришкою й зберігаємо в прохолодному місці, якомога далі прямих сонячних променів.

Смачного!