Как приготовить домашнюю гранолу – теперь завтраки будут вкуснее

Утром не всегда достаточно времени для завтрака, а особенно для его приготовления. Мы предлагаем подготовиться заранее и запастись гранолой, которая готовится в считанные минуты.

Гранола – это смесь обжаренных овсяных хлопьев, с добавлением разнообразных добавок: изюма, клюквы, орешков. Гранола может быть как классическая – без добавок только с медом или сахарной пудрой, а можно приготовить ее с какао, шоколадными крошками и даже со сгущенкой.

Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус

Мы обожаем подавать гранола с греческим йогуртом и свежими ягодами или фруктами. Если залить с вечера гранола йогуртом, добавить семена чиа – утром у вас получится невероятной вкусности завтрак.

Рецепт домашней гранолы с медом

Ингредиенты:

– 200 граммов овсяных хлопьев;

– 2 столовые ложки меда;

– 100 граммов любимых орехов (грецкие, пекан, миндаль);

– 100 граммов цукатов;

– 100 граммов вяленой клюквы;

– кокосовая стружка.

Приготовление:

Предварительно разогреваем духовку до 160 градусов. Укрываем противень пищевым пергаментом.

Соединяем овсяные хлопья с жидким медом и тщательно перемешиваем.

Добавляем любимые орешки, цукаты, клюкву и кокосовую стружку. По желанию можно добавить немного кокосового масла.

Выкладываем овсяную смесь на противень, разравниваем и отправляем в духовку на 10 минут.

Вынимаем гранолу, перемешиваем и возвращаем в духовку на 5 минут. Повторяем этот процесс еще дважды.

Важно, чтобы гранола равномерно подсушилась, но не подгорела.

Готовую гранолу охлаждаем и помещаем в стеклянную банку. Плотно закрываем крышкой и храним в прохладном месте, как можно дальше от прямых солнечных лучей.

Приятного аппетита!