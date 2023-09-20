Банош – традиционное блюдо украинской кухни из кукурузной крупы, домашней сметаны и брынзы. Также к баношу часто подают шкварки из сала или грудинки.

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24 канал поделился проверенным рецептом гуцульского баноша, как его готовят с давних времен. Весь секрет в жирной домашней сметане, а если ее нет – используйте жирные коровьи сливки.

Рецепт гуцульского баноша

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • В кастрюле или сотейнике прогреваем сливки или домашнюю сметану. Важно не довести до кипения, а прогреть до пара.
  • Высыпаем кукурузную крупу и сразу начинаем активно перемешивать все венчиком или ложкой, чтобы не взялось комочками. Завариваем кашу, пока она не впитает всю сметану (или сливки) и не станет густой.
  • Сдабриваем солью, перемешиваем и оставляем под крышкой настояться около 5 минут.
  • На разогретой сковороде обжариваем кубики сала или грудинку до золотистой корочки. Солим, по желанию добавляем черный молотый перец.
  • Выкладываем готовую кукурузную кашу в порционные тарелки, посыпаем брынзой, шкварками и наслаждаемся гуцульским баношем.

Приятного аппетита!