Банош – традиционное блюдо украинской кухни из кукурузной крупы, домашней сметаны и брынзы. Также к баношу часто подают шкварки из сала или грудинки.
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24 канал поделился проверенным рецептом гуцульского баноша, как его готовят с давних времен. Весь секрет в жирной домашней сметане, а если ее нет – используйте жирные коровьи сливки.
Рецепт гуцульского баноша
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- В кастрюле или сотейнике прогреваем сливки или домашнюю сметану. Важно не довести до кипения, а прогреть до пара.
- Высыпаем кукурузную крупу и сразу начинаем активно перемешивать все венчиком или ложкой, чтобы не взялось комочками. Завариваем кашу, пока она не впитает всю сметану (или сливки) и не станет густой.
- Сдабриваем солью, перемешиваем и оставляем под крышкой настояться около 5 минут.
- На разогретой сковороде обжариваем кубики сала или грудинку до золотистой корочки. Солим, по желанию добавляем черный молотый перец.
- Выкладываем готовую кукурузную кашу в порционные тарелки, посыпаем брынзой, шкварками и наслаждаемся гуцульским баношем.
Приятного аппетита!