Древнее блюдо, о котором все забыли: как приготовить гуцульскую росовницу
30 июня 2023, 18:29Читати новину українською
Источник:food and mood
Настоящая гуцульская росовница готовится просто, почти так же, как капустняк, но с небольшими отличиями. Давайте готовить и возрождать давнюю украинскую кухню вместе.
Украинская кухня богата невероятно вкусными блюдами, рецепты к которым забываются и вытесняются современной кухней.
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Чтобы восстанавливать наши традиции, культуру и еду – ну раз в неделю готовить по блюду давней украинской кухни. Сегодня предлагаем остановиться на росовнице, которая очень похожа на капустняк.
Рецепт гуцульского супа росовница
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
– 350 граммов квашеной капусты;
– 150 граммов кукурузной крупы;
– 1 куриное бедро;
– 200 граммов свиной шеи;
– половина репчатого лука;
– зелень петрушки и укропа;
– 2 лавровых листочка;
– черный молотый перец;
– соль.
Приготовление:
- Перекладываем курятину в кастрюлю с 2 литрами воды, добавляем немного соли и варим обычный куриный бульон.
- Достаем курятину. Насыпаем в кастрюлю кукурузную крупу и нарезанную квашеную капусту. Варим суп на среднем огне 40 минут.
- Нарезаем свиную шею на небольшие кубики и добавляем ее в суп. Продолжаем варить наш капустник еще 20 минут до полной разварки кукурузной крупы и размягчения капусты.
- За 5 минут до окончания приготовления супа добавляем в кастрюлю лавровый лист и черный молотый перец. Возвращаем куриное мясо нарезанное произвольными кусочками. Нарезаем укроп, петрушку и добавляем в суп перед снятием его с огня.
- Подаем суп в глубоких тарелках в горячем виде, хоть и холодным он тоже вкусный.
Приятного аппетита!Понравился ли рецепт супа? Попробуйте также приготовить забытые древние блюда полесской кухни – они очень вкусны.