Українська кухня багата на неймовірно смачні страви, рецепти до яких забуваються та витісняються сучасною кухнею.

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Щоб відновлювати наші традиції, культуру та їжу – нумо раз на тиждень готувати по страві давньої української кухні. Сьогодні пропонуємо зупинитися на росівниці, яка дуже схожа на капусняк.

Рецепт гуцульського супу росівниця

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 350 грамів квашеної капусти;

– 150 грамів кукурудзяної крупи;

– 1 куряче стегно;

– 200 грамів свинячої шиї;

– половина ріпчастої цибулі;

– зелень петрушки та кропу;

– 2 лаврових листочки;

– чорний мелений перець;

– сіль.

Приготування:

Перекладаємо курятину в каструлю з 2 літрами води, додаємо трохи солі і варимо звичайний курячий бульйон.

Дістаємо курятину. Насипаємо в каструлю кукурудзяну крупу і нарізану квашену капусту. Варимо суп на середньому вогні 40 хвилин.

Нарізаємо свинячу шийку на невеликі кубики і додаємо її в суп. Продовжуємо варити наш капусняк ще 20 хвилин до повного розварювання кукурудзяної крупи і розм'якшення капусти.

За 5 хвилин до закінчення приготування супу додаємо в каструлю лавровий лист і чорний мелений перець. Повертаємо куряче м'ясо нарізане довільними шматочками. Нарізаємо кріп, петрушку і додаємо в суп перед зняттям його з вогню.

Подаємо суп в глибоких тарілках в гарячому вигляді, хоч і холодним він теж смакує добре.

Смачного!

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