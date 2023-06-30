Українська кухня багата на неймовірно смачні страви, рецепти до яких забуваються та витісняються сучасною кухнею.

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Щоб відновлювати наші традиції, культуру та їжу – нумо раз на тиждень готувати по страві давньої української кухні. Сьогодні пропонуємо зупинитися на росівниці, яка дуже схожа на капусняк.

Рецепт гуцульського супу росівниця

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Перекладаємо курятину в каструлю з 2 літрами води, додаємо трохи солі і варимо звичайний курячий бульйон.
  • Дістаємо курятину. Насипаємо в каструлю кукурудзяну крупу і нарізану квашену капусту. Варимо суп на середньому вогні 40 хвилин.
  • Нарізаємо свинячу шийку на невеликі кубики і додаємо її в суп. Продовжуємо варити наш капусняк ще 20 хвилин до повного розварювання кукурудзяної крупи і розм'якшення капусти.
  • За 5 хвилин до закінчення приготування супу додаємо в каструлю лавровий лист і чорний мелений перець. Повертаємо куряче м'ясо нарізане довільними шматочками. Нарізаємо кріп, петрушку і додаємо в суп перед зняттям його з вогню.
  • Подаємо суп в глибоких тарілках в гарячому вигляді, хоч і холодним він теж смакує добре.

Смачного!