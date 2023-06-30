Украинская кухня богата невероятно вкусными блюдами, рецепты к которым забываются и вытесняются современной кухней.
Читайте также От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер
Чтобы восстанавливать наши традиции, культуру и еду – ну раз в неделю готовить по блюду давней украинской кухни. Сегодня предлагаем остановиться на росовнице, которая очень похожа на капустняк.
Рецепт гуцульского супа росовница
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Перекладываем курятину в кастрюлю с 2 литрами воды, добавляем немного соли и варим обычный куриный бульон.
- Достаем курятину. Насыпаем в кастрюлю кукурузную крупу и нарезанную квашеную капусту. Варим суп на среднем огне 40 минут.
- Нарезаем свиную шею на небольшие кубики и добавляем ее в суп. Продолжаем варить наш капустник еще 20 минут до полной разварки кукурузной крупы и размягчения капусты.
- За 5 минут до окончания приготовления супа добавляем в кастрюлю лавровый лист и черный молотый перец. Возвращаем куриное мясо нарезанное произвольными кусочками. Нарезаем укроп, петрушку и добавляем в суп перед снятием его с огня.
- Подаем суп в глубоких тарелках в горячем виде, хоть и холодным он тоже вкусный.
Приятного аппетита!