В полесской кухне много блюд, также популярных в Польше, Беларуси. Однако настоящей родиной их именно украинская кухня.
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Мы поделимся с вами рецептами самых популярных блюд: супа из жемчужной крупы, вареников с необычной начинкой и картофельных костылей "копытца".
Вареники с черникой и фасолью
Это блюдо довольно необычное, но оно является звездой полесской кухни. Суть блюда состоит в том, чтобы соединить чернику с толченой фасолью. Удивительно, но очень вкусно!
Вареники / Фото Барышня
Вам нужно замесить дрожжевое тесто и оставить для брожения. Сухие черники запарить, фасоль сварить и толчь. Смешать чернику с фасолью и добавить сахар. Слепить вареники и сварить. Подать со сметаной.
Рецепт супа Пенцах
*Пенцах в переводе перловая крупа.
- Время: 3 часа
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Кости заливаем 2 литрами холодной воды и варим на медленном огне. Когда закипит, снимаем пену, солим и добавляем петрушку и разрезанный пополам, подпеченный на сковороде лук.
- Отдельно отвариваем грибы, нарезаем их соломкой и вместе с отваром вливаем в суп.
- Пенцак (жемчужную крупу) перебираем, моем и заливаем на 2-3 часа кипятком, чтобы быстрее разварился.
- Масло обжариваем с мукой до светло-коричневого цвета, заправляем суп, добавляем крупу и доводим до кипения. Сдабриваем зеленью.
- Наливая суп в тарелки, добавляем сметану.
Приятного аппетита!
Копытка – картофельные клецки
- Время: 50 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Картошку моем, очищаем и отвариваем в подсоленной воде до готовности 30 минут. Затем перебиваем в пюре, добавляем просеянную муку, крахмал и яйца. Солим и замешиваем тугое тесто.
Копыта / Фото Полиш фудис
- Раскатываем тесто на посыпанной мукой поверхности в форме колбаски и нарезаем ее небольшими ромбиками наискось.
- Доводим до кипения воду, солим и варим копытца в течение 3 – 5 минут. Сцеживаем воду, добавляем сливочное масло и подаем на стол.
Приятного аппетита!