В полесской кухне много блюд, также популярных в Польше, Беларуси. Однако настоящей родиной их именно украинская кухня.

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Мы поделимся с вами рецептами самых популярных блюд: супа из жемчужной крупы, вареников с необычной начинкой и картофельных костылей "копытца".

Вареники с черникой и фасолью

Это блюдо довольно необычное, но оно является звездой полесской кухни. Суть блюда состоит в том, чтобы соединить чернику с толченой фасолью. Удивительно, но очень вкусно!


Вареники / Фото Барышня

Вам нужно замесить дрожжевое тесто и оставить для брожения. Сухие черники запарить, фасоль сварить и толчь. Смешать чернику с фасолью и добавить сахар. Слепить вареники и сварить. Подать со сметаной.

Рецепт супа Пенцах

*Пенцах в переводе перловая крупа.

  • Время: 3 часа
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Кости заливаем 2 литрами холодной воды и варим на медленном огне. Когда закипит, снимаем пену, солим и добавляем петрушку и разрезанный пополам, подпеченный на сковороде лук.
  • Отдельно отвариваем грибы, нарезаем их соломкой и вместе с отваром вливаем в суп.
  • Пенцак (жемчужную крупу) перебираем, моем и заливаем на 2-3 часа кипятком, чтобы быстрее разварился.
  • Масло обжариваем с мукой до светло-коричневого цвета, заправляем суп, добавляем крупу и доводим до кипения. Сдабриваем зеленью.
  • Наливая суп в тарелки, добавляем сметану.

Приятного аппетита!

Копытка – картофельные клецки

  • Время: 50 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Картошку моем, очищаем и отвариваем в подсоленной воде до готовности 30 минут. Затем перебиваем в пюре, добавляем просеянную муку, крахмал и яйца. Солим и замешиваем тугое тесто.


Копыта / Фото Полиш фудис

  • Раскатываем тесто на посыпанной мукой поверхности в форме колбаски и нарезаем ее небольшими ромбиками наискось.
  • Доводим до кипения воду, солим и варим копытца в течение 3 – 5 минут. Сцеживаем воду, добавляем сливочное масло и подаем на стол.

Приятного аппетита!