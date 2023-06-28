В полесской кухне много блюд, также популярных в Польше, Беларуси. Однако настоящей родиной их именно украинская кухня.

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Мы поделимся с вами рецептами самых популярных блюд: супа из жемчужной крупы, вареников с необычной начинкой и картофельных костылей "копытца".

Вареники с черникой и фасолью

Это блюдо довольно необычное, но оно является звездой полесской кухни. Суть блюда состоит в том, чтобы соединить чернику с толченой фасолью. Удивительно, но очень вкусно!



Вареники / Фото Барышня

Вам нужно замесить дрожжевое тесто и оставить для брожения. Сухие черники запарить, фасоль сварить и толчь. Смешать чернику с фасолью и добавить сахар. Слепить вареники и сварить. Подать со сметаной.

Рецепт супа Пенцах

*Пенцах в переводе перловая крупа.

Время: 3 часа

3 часа Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 300 граммов говяжьих костей;

– 50 грамм сушеных грибов;

– 1–2 лука, петрушка;

– 100 граммов перловой крупы;

– 1 ложка сливочного масла;

– 1 ложка муки;

– 100 граммов сметаны;

– сухая зелень петрушки и укропа.

Приготовление:

Кости заливаем 2 литрами холодной воды и варим на медленном огне. Когда закипит, снимаем пену, солим и добавляем петрушку и разрезанный пополам, подпеченный на сковороде лук.

Отдельно отвариваем грибы, нарезаем их соломкой и вместе с отваром вливаем в суп.

Пенцак (жемчужную крупу) перебираем, моем и заливаем на 2-3 часа кипятком, чтобы быстрее разварился.

Масло обжариваем с мукой до светло-коричневого цвета, заправляем суп, добавляем крупу и доводим до кипения. Сдабриваем зеленью.

Наливая суп в тарелки, добавляем сметану.

Приятного аппетита!

Копытка – картофельные клецки

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов картофеля;

– 400 граммов муки;

– 2 куриных яйца;

– 60 граммов картофельного крахмала;

– масло сливочное;

– соль.

Приготовление:

Картошку моем, очищаем и отвариваем в подсоленной воде до готовности 30 минут. Затем перебиваем в пюре, добавляем просеянную муку, крахмал и яйца. Солим и замешиваем тугое тесто.



Копыта / Фото Полиш фудис

Раскатываем тесто на посыпанной мукой поверхности в форме колбаски и нарезаем ее небольшими ромбиками наискось.

Доводим до кипения воду, солим и варим копытца в течение 3 – 5 минут. Сцеживаем воду, добавляем сливочное масло и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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