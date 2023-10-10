Королевский хачапури, такой как его готовят на родине
10 октября 2023, 11:28Читати новину українською
Источник:Микаэль Ароян
Грузинская кухня очень вкусная и колоритная: хинкали, хачапури, лобио или толкали. Чтобы и вы могли наслаждаться этим вкусом дома, мы подготовили рецепт особого хачапури.
Хачапури – одно из самых популярных блюд грузинской кухни. Их несколько видов, но сегодня мы предлагаем приготовить классический вариант с сыром.
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Начинками для королевского хачапури могут быть не только сулугуни, но и мясной фарш, фасоль или другие ингредиенты.
Как приготовить хачапури.
- Время: 1 час
- Порции: 2
– 350 граммов воды;
– 30 граммов масла;
– 10 граммов сухих дрожжей;
– 500 граммов муки;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 чайные ложки соли.
Приготовление:
- Растворим сахар, соль и дрожжи в теплой воде. Добавляем растительное масло и часть муки. Замешиваем тесто и накрываем пленкой. Оставляем его в теплом месте 40 минут.
- К готовой опаре добавляем оставшуюся муку и вымешиваем эластичное тесто. Оставляем тесто отдохнуть на 10 минут.
– 300 граммов сыра сулугуни;
– 1 яйцо;
– 20 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Натираем сыр на терке и смешиваем с остальными ингредиентами.
- Из теста делаем круглую лепешку, а из начинки – шарик. Выкладываем его в центр поляны и по кругу защипываем края теста.
- Присыпаем все мукой и руками разравниваем по круглой форме. Перекладываем на противень швом вниз
- Смазываем яйцом хачапури и посыпаем остатками сыра.
- Выпекаем в разогретой духовке до 220 градусов 7 – 8 минут.
- Готовый королевский хачапур смазываем сливочным маслом.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить украинский верещаку по рецепту Клопотенко.