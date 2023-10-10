Хачапури – одно из самых популярных блюд грузинской кухни. Их несколько видов, но сегодня мы предлагаем приготовить классический вариант с сыром.

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Начинками для королевского хачапури могут быть не только сулугуни, но и мясной фарш, фасоль или другие ингредиенты.

Как приготовить хачапури.

Время: 1 час

1 час Порции: 2

Ингредиенты для теста:

– 350 граммов воды;

– 30 граммов масла;

– 10 граммов сухих дрожжей;

– 500 граммов муки;

– 1 чайная ложка сахара;

– 2 чайные ложки соли.

Приготовление:

Растворим сахар, соль и дрожжи в теплой воде. Добавляем растительное масло и часть муки. Замешиваем тесто и накрываем пленкой. Оставляем его в теплом месте 40 минут.

К готовой опаре добавляем оставшуюся муку и вымешиваем эластичное тесто. Оставляем тесто отдохнуть на 10 минут.

Ингредиенты для творожной начинки:

– 300 граммов сыра сулугуни;

– 1 яйцо;

– 20 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Натираем сыр на терке и смешиваем с остальными ингредиентами.

Из теста делаем круглую лепешку, а из начинки – шарик. Выкладываем его в центр поляны и по кругу защипываем края теста.

Присыпаем все мукой и руками разравниваем по круглой форме. Перекладываем на противень швом вниз

Смазываем яйцом хачапури и посыпаем остатками сыра.

Выпекаем в разогретой духовке до 220 градусов 7 – 8 минут.

Готовый королевский хачапур смазываем сливочным маслом.

Приятного аппетита!

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