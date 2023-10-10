Хачапури – одно из самых популярных блюд грузинской кухни. Их несколько видов, но сегодня мы предлагаем приготовить классический вариант с сыром.

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Начинками для королевского хачапури могут быть не только сулугуни, но и мясной фарш, фасоль или другие ингредиенты.

Как приготовить хачапури.

  • Время: 1 час
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Растворим сахар, соль и дрожжи в теплой воде. Добавляем растительное масло и часть муки. Замешиваем тесто и накрываем пленкой. Оставляем его в теплом месте 40 минут.
  • К готовой опаре добавляем оставшуюся муку и вымешиваем эластичное тесто. Оставляем тесто отдохнуть на 10 минут.

Приготовление:

  • Натираем сыр на терке и смешиваем с остальными ингредиентами.
  • Из теста делаем круглую лепешку, а из начинки – шарик. Выкладываем его в центр поляны и по кругу защипываем края теста.
  • Присыпаем все мукой и руками разравниваем по круглой форме. Перекладываем на противень швом вниз
  • Смазываем яйцом хачапури и посыпаем остатками сыра.
  • Выпекаем в разогретой духовке до 220 градусов 7 – 8 минут.
  • Готовый королевский хачапур смазываем сливочным маслом.

Приятного аппетита!