Верещака – традиционное блюдо украинской кухни из свиных ребрышек и темного хлебного кваса. Это древнее блюдо когда-то готовили наши предки, к сожалению, сейчас оно не так популярно как тогда.

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Чтобы возродить украинскую кухню, предлагаем приготовить верещаку на обед уже сегодня. А с рецептом помог шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

Рецепт верещаки

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4

Ингредиенты:

– 0,8 – 1 килограмм свиных ребер;

– 0,75 – 1 литр кваса (темный хлебный);

– 1 головка чеснока;

– 2 – 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 1 чайная ложка орегано;

– 2 столовые ложки муки;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка панировочных сухарей;

– 2 – 3 веточки петрушки;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Свиные ребра моем, нарезаем по 1-2 сегмента и удаляем пленки, сколы от костей. Мясо солим и перчим. С помощью пресса измельчаем зубчики целой головки чеснока.

На разогретую сковороду добавляем масло и жарим свинину в румяную корочку.



Приготовление блюда / Фото Клопотенко

Переложите обжаренные ребра в глубокую форму для запекания и посыпьте орегано. Влейте в форму с ребрами черного кваса.

Поставьте форму для запекания в разогретую до температуры 180 градусов духовку и запекайте свинину с квасом в течение одного часа.



Приготовление блюда / Фото Клопотенко

После этого готовые ребрышки перекладываем в посуду и накрываем фольгой. Оставшийся от запекания квас сливаем в сотейник и выпариваем в течение еще 15 минут для создания густого соуса. Смешиваем муку с 50 мягким сливочным маслом, чтобы соус загустел.



Приготовление блюда / Фото Клопотенко

Подаем с петрушкой и соусом.

Приятного аппетита!

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