Верещака – традиционное блюдо украинской кухни из свиных ребрышек и темного хлебного кваса. Это древнее блюдо когда-то готовили наши предки, к сожалению, сейчас оно не так популярно как тогда.
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Чтобы возродить украинскую кухню, предлагаем приготовить верещаку на обед уже сегодня. А с рецептом помог шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.
Рецепт верещаки
- Время: 2 часа
- Порции: 4
Приготовление:
- Свиные ребра моем, нарезаем по 1-2 сегмента и удаляем пленки, сколы от костей. Мясо солим и перчим. С помощью пресса измельчаем зубчики целой головки чеснока.
- На разогретую сковороду добавляем масло и жарим свинину в румяную корочку.
Приготовление блюда / Фото Клопотенко
- Переложите обжаренные ребра в глубокую форму для запекания и посыпьте орегано. Влейте в форму с ребрами черного кваса.
- Поставьте форму для запекания в разогретую до температуры 180 градусов духовку и запекайте свинину с квасом в течение одного часа.
Приготовление блюда / Фото Клопотенко
- После этого готовые ребрышки перекладываем в посуду и накрываем фольгой. Оставшийся от запекания квас сливаем в сотейник и выпариваем в течение еще 15 минут для создания густого соуса. Смешиваем муку с 50 мягким сливочным маслом, чтобы соус загустел.
Приготовление блюда / Фото Клопотенко
- Подаем с петрушкой и соусом.
Приятного аппетита!