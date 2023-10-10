Хачапурі – одна із найпопулярніших страв грузинської кухні. Їх є кілька видів, але сьогодні ми пропонуємо приготувати класичний варіант з сиром.
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Начинками для королівського хачапурі може бути не тільки сулугуні, а й м'ясний фарш, квасоля чи інші інгредієнти.
Як приготувати хачапурі
- Час: 1 година
- Порції: 2
Приготування:
- Розчиняємо цукор, сіль та дріжджі в теплій воді. Додаємо олію та частину борошна. Замішуємо тісто та накриваємо плівкою. Залишаємо його в теплому місці 40 хвилин.
- До готової опари додаємо решту борошна та вимішуємо еластичне тісто. Залишаємо тісто відпочити на 10 хвилин.
Приготування:
- Натираємо сир на тертці та змішуємо з рештою інгредієнтів.
- З тіста робимо круглу паляницю, а з начинки – кульку. Викладаємо його в центр паляниці та по колу защипаємо краї тіста.
- Присипаємо все борошном та руками розрівнюємо все по круглій формі. Перекладаємо на деко швом до низу
- Змащуємо хачапурі яйцем та посипаємо залишками сиру.
- Випікаємо в розігрітій духовці до 220 градусів 7 – 8 хвилин.
- Готовий королівський хачапурі змащуємо вершковим маслом.
Смачного!