Хачапурі – одна із найпопулярніших страв грузинської кухні. Їх є кілька видів, але сьогодні ми пропонуємо приготувати класичний варіант з сиром.

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Начинками для королівського хачапурі може бути не тільки сулугуні, а й м'ясний фарш, квасоля чи інші інгредієнти.

Як приготувати хачапурі

Час: 1 година

1 година Порції: 2

Інгредієнти для тіста:

– 350 грамів води;

– 30 грамів олії;

– 10 грамів сухих дріжджів;

– 500 грамів борошна;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 чайні ложки солі.

Приготування:

Розчиняємо цукор, сіль та дріжджі в теплій воді. Додаємо олію та частину борошна. Замішуємо тісто та накриваємо плівкою. Залишаємо його в теплому місці 40 хвилин.

До готової опари додаємо решту борошна та вимішуємо еластичне тісто. Залишаємо тісто відпочити на 10 хвилин.

Інгредієнти для сирної начинки:

– 300 грамів сиру сулугуні;

– 1 яйце;

– 20 грамів вершкового масла.

Приготування:

Натираємо сир на тертці та змішуємо з рештою інгредієнтів.

З тіста робимо круглу паляницю, а з начинки – кульку. Викладаємо його в центр паляниці та по колу защипаємо краї тіста.

Присипаємо все борошном та руками розрівнюємо все по круглій формі. Перекладаємо на деко швом до низу

Змащуємо хачапурі яйцем та посипаємо залишками сиру.

Випікаємо в розігрітій духовці до 220 градусів 7 – 8 хвилин.

Готовий королівський хачапурі змащуємо вершковим маслом.

Смачного!

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