Хачапури по-аджарски – популярное блюдо грузинской кухни, которое вы с легкостью можете приготовить дома. Особенностью этой разновидности хачапури является сырой желток, который после запекания основания выкладывают поверх сыра.

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В Грузии хачапури по-аджарски едят таким образом: смешивают желток с горячей творожной массой, а затем отрывают бортики и впитывают их в начинку.

Рецепт хачапури по-аджарски

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2

Ингредиенты для теста:

– 500 граммов муки;

– 7 граммов сухих дрожжей;

– 300 граммов теплой воды;

– 10 граммов соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 3 столовых ложки масла.

Для начинки:

– 250 граммов сыра сулугуни;

– 250 граммов сыра адыгейский;

– яйцо;

– 50 – 70 граммов воды;

– соль.

Дополнительно:

– яичный желток;

- сливочное масло.

Приготовление:

Просеянную муку, сахар, соль и сухие дрожжи смешиваем, вливаем теплую воду и вымешиваем тесто. Затем в два подхода добавляем растительное масло.

Тесто выкладываем в смазанную маслом миску, накрываем полотенцем или пленкой и ставим в теплое место. Можно предварительно немного подогреть духовку, выключить и поставить стакан кипятка и туда тесто на 40 – 60 минут.

Натираем сулугуни, адыгейский (его можно покрошить руками), добавляем яйцо, соль и воду, хорошо вымешиваем.

Когда тесто подойдет, разделяем на 2 (или на 4) порции и раскатываем руками. Серединка должна быть очень тонкой. В бортики можно добавить немного сыра, по желанию. Формируем челнок, в серединку добавляем творожную начинку и запекаем 20 – 30 минут при 180 градусах.

После запекания в каждое хачапуре добавляем по 1 желтку и еще на 2 минуты отправляем в духовку.

Добавляем ложечку сливочного масла, перемешиваем начинку.

Приятного аппетита!