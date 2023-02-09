Хачапури по-аджарски – популярное блюдо грузинской кухни, которое вы с легкостью можете приготовить дома. Особенностью этой разновидности хачапури является сырой желток, который после запекания основания выкладывают поверх сыра.
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В Грузии хачапури по-аджарски едят таким образом: смешивают желток с горячей творожной массой, а затем отрывают бортики и впитывают их в начинку.
Рецепт хачапури по-аджарски
- Время: 2 часа
- Порции: 2
Приготовление:
- Просеянную муку, сахар, соль и сухие дрожжи смешиваем, вливаем теплую воду и вымешиваем тесто. Затем в два подхода добавляем растительное масло.
- Тесто выкладываем в смазанную маслом миску, накрываем полотенцем или пленкой и ставим в теплое место. Можно предварительно немного подогреть духовку, выключить и поставить стакан кипятка и туда тесто на 40 – 60 минут.
- Натираем сулугуни, адыгейский (его можно покрошить руками), добавляем яйцо, соль и воду, хорошо вымешиваем.
- Когда тесто подойдет, разделяем на 2 (или на 4) порции и раскатываем руками. Серединка должна быть очень тонкой. В бортики можно добавить немного сыра, по желанию. Формируем челнок, в серединку добавляем творожную начинку и запекаем 20 – 30 минут при 180 градусах.
- После запекания в каждое хачапуре добавляем по 1 желтку и еще на 2 минуты отправляем в духовку.
- Добавляем ложечку сливочного масла, перемешиваем начинку.
Приятного аппетита!