Хачапурі по-аджарськи – популярна страва грузинської кухні, яку ви з легкістю можете приготувати вдома. Особливістю цього різновиду хачапурі є сирий жовток, який після запікання основи викладають поверх сиру.
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У Грузії хачапурі по-аджарськи їдять таким чином: змішують жовток з гарячою сирною масою, а тоді відривають бортики та вмокають їх у начинку.
Рецепт хачапурі по-аджарськи
- Час: 2 години
- Порції: 2
Приготування:
- Просіяне борошно, цукор, сіль та сухі дріжджі змішуємо, вливаємо теплу воду та вимішуємо тісто. Потім у два підходи додаємо олію.
- Тісто викладаємо у змащену олією миску, накриваємо рушником, або плівкою і ставимо у тепле місце. Можна попередньо трішки підігріти духовку, вимкнути і поставити склянку окропу і туди тісто на 40 – 60 хвилин.
- Натираємо сулугуні, адигейський (його можна покришити руками), додаємо яйце, сіль і воду, гарно вимішуємо.
- Коли тісто підійде, розділяємо на 2 (або на 4) порції і розкачуємо руками. Серединка має бути дуже тонка. В бортики можна додати трішки сиру, за бажанням. Формуємо човник, в серединку додаємо сирну начинку і запікаємо 20 – 30 хвилин при 180 градусах.
- Після запікання в кожне хачапурі додаємо по 1-му жовтку і ще на 2 хвилини відправляємо у духовку.
- Додаємо ложечку масла, перемішуємо начинку.
Смачного!