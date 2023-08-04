Если окрошка – одно из любимых блюд, советуем попробовать также холодный свекольный борщ. Это блюдо перенесет в детство и укутает лаской и опекой маминых рук.

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Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями семейным рецептом первого блюда, которое придет по вкусу всем.

Рецепт холодного свекловичного борща

  • Время: 1 час
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Предварительно отвариваем яйца до готовности в подсоленной воде 6 – 8 минут. Смешиваем вареные желтки с солью, сметаной и горчицей, вливаем куриный бульон.
  • Добавляем порезанную, предварительно запеченную свеклу, хорошо перебиваем блендером в красивую однородную массу. Доводим ее по вкусу: добавляем лимонный сок, соль, горчицу – все должно быть достаточно насыщенным.
  • Ставим в холодильник остыть.
  • Отварную курицу, редис, огурец и белки нарезаем полу соломинкой, зелень – мелко рубим ножом.
  • В тарелку кладем белок, курицу, редис и зелень, заливаем холодным борщом и подаем на стол.

Приятного аппетита!