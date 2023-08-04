Если окрошка – одно из любимых блюд, советуем попробовать также холодный свекольный борщ. Это блюдо перенесет в детство и укутает лаской и опекой маминых рук.
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Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями семейным рецептом первого блюда, которое придет по вкусу всем.
Рецепт холодного свекловичного борща
- Время: 1 час
- Порции: 4
Приготовление:
- Предварительно отвариваем яйца до готовности в подсоленной воде 6 – 8 минут. Смешиваем вареные желтки с солью, сметаной и горчицей, вливаем куриный бульон.
- Добавляем порезанную, предварительно запеченную свеклу, хорошо перебиваем блендером в красивую однородную массу. Доводим ее по вкусу: добавляем лимонный сок, соль, горчицу – все должно быть достаточно насыщенным.
- Ставим в холодильник остыть.
- Отварную курицу, редис, огурец и белки нарезаем полу соломинкой, зелень – мелко рубим ножом.
- В тарелку кладем белок, курицу, редис и зелень, заливаем холодным борщом и подаем на стол.
Приятного аппетита!