Якщо окрошка – одна з улюблених страв, радимо спробувати також холодний буряковий борщ. Ця страва перенесе в дитинство та вкутає ласкою та опікою маминих рук.
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Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами сімейним рецептом першої страви, яка прийде до смаку всім.
Рецепт холодного бурякового борщу
- Час: 1 година
- Порції: 4
Приготування:
- Заздалегідь відварюємо яйця до готовності у підсоленій воді 6 – 8 хвилин. Змішуємо варені жовтки з сіллю, сметаною та гірчицею вливаємо курячий бульйон.
- Додаємо порізаний, попередньо запечений буряк, добре перебиваємо блендером в однорідну красиву масу. Доводимо її до смаку: додаємо лимонний сік, сіль, гірчицю – все має бути досить насиченим.
- Ставимо у холодильник охолонути.
- Відварену курку, редиску, огірок та білки нарізаємо напівсоломинкою, зелень – дрібненько січемо ножем.
- У тарілку кладемо білок, курку, редис та зелень, заливаємо холодним борщем і подаємо до столу.
Смачного!