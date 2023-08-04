Утоляем жажду летом: готовим холодный свекольный борщ

В жару не хочется готовить, тем более есть слишком горячее. Мы предлагаем попробовать холодный свекольный борщ, который не только утолит жажду, но и напитает.

Если окрошка – одно из любимых блюд, советуем попробовать также холодный свекольный борщ. Это блюдо перенесет в детство и укутает лаской и опекой маминых рук.

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Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями семейным рецептом первого блюда, которое придет по вкусу всем.

Рецепт холодного свекловичного борща

Время: 1 час

1 час Порции: 4

– 2 средних запеченных свеклы;– 1 средний огурец;– 3 вареных яйца;– 2 – 3 редиса;– 500 граммов куриного бульона;– 1 отварное куриное бедро;– зеленый лук, петрушка, укроп;– 2 чайные ложки нежной горчицы;– сок 1/3 лимона;– 150 – 180 граммов сметаны жирностью 25%;– соль.

Приготовление:

Предварительно отвариваем яйца до готовности в подсоленной воде 6 – 8 минут. Смешиваем вареные желтки с солью, сметаной и горчицей, вливаем куриный бульон.

Добавляем порезанную, предварительно запеченную свеклу, хорошо перебиваем блендером в красивую однородную массу. Доводим ее по вкусу: добавляем лимонный сок, соль, горчицу – все должно быть достаточно насыщенным.

Ставим в холодильник остыть.

Отварную курицу, редис, огурец и белки нарезаем полу соломинкой, зелень – мелко рубим ножом.

В тарелку кладем белок, курицу, редис и зелень, заливаем холодным борщом и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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