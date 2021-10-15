Рецепт хрустящего белкового печенья с шоколадной начинкой: вкусно, как в детстве

Если вы такие же сладкоежки, как и мы – это печенье станет вашим любимым. Его с легкостью можно приготовить с детьми, ведь рецепт не сложный для начинающих.

Автор рецепта, Яна Станишевская, призналась, что для этого печенья взяла за основу концепцию выпечки Brutti ma Buon. Немного изменила ингредиенты, но от этого печенье стало только вкуснее!

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Белковое печенье внешне похоже на безе, но в середине вас ждет приятный сюрприз – орешки и шоколад.

Рецепт белкового печенья

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6



Белковое печенье / Фото Яны Станишевской

– 6 сырых яичных белков;– 300 г сахарной пудры;– 1 ст. л. ванильного экстракта;– 1,5 ст. л. уксуса;– 150 г орехов;– 250 г шоколада.

Приготовление:

Тщательно взбейте белки до устойчивых пиков с помощью миксера. Этот процесс займет у вас около 3 – 4 минут.

Добавьте к ним сахарную пудру и продолжайте взбивать.

Влейте ванильный экстракт и уксус и снова взбивайте до устойчивых пиков.

Измельчите орехи и шоколад в мелкую крошку.



Белковое печенье / Фото Яны Станишевской

Добавьте орехи и шоколад в белковую массу и осторожно перемешайте все ложкой.

Укройте противень слоем пергамента.

С помощью ложки выложите массу на противень, чтобы получилось круглое печенье.



Белковое печенье / Фото Яны Станишевской

Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте печенье в течение 30 минут.