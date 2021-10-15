Автор рецепта, Яна Станишевская, призналась, что для этого печенья взяла за основу концепцию выпечки Brutti ma Buon. Немного изменила ингредиенты, но от этого печенье стало только вкуснее!

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Белковое печенье внешне похоже на безе, но в середине вас ждет приятный сюрприз – орешки и шоколад.

Рецепт белкового печенья

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6


Белковое печенье / Фото Яны Станишевской

Приготовление:

  1. Тщательно взбейте белки до устойчивых пиков с помощью миксера. Этот процесс займет у вас около 3 – 4 минут.
  2. Добавьте к ним сахарную пудру и продолжайте взбивать.
  3. Влейте ванильный экстракт и уксус и снова взбивайте до устойчивых пиков.
  4. Измельчите орехи и шоколад в мелкую крошку.


Белковое печенье / Фото Яны Станишевской

  1. Добавьте орехи и шоколад в белковую массу и осторожно перемешайте все ложкой.
  1. Укройте противень слоем пергамента.
  1. С помощью ложки выложите массу на противень, чтобы получилось круглое печенье.


Белковое печенье / Фото Яны Станишевской

  1. Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте печенье в течение 30 минут.
  1. Готовое печенье охладите и подавайте к столу с ароматным кофе. Приятного аппетита!