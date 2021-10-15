Автор рецепта, Яна Станишевская, призналась, что для этого печенья взяла за основу концепцию выпечки Brutti ma Buon. Немного изменила ингредиенты, но от этого печенье стало только вкуснее!
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Белковое печенье внешне похоже на безе, но в середине вас ждет приятный сюрприз – орешки и шоколад.
Рецепт белкового печенья
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Белковое печенье / Фото Яны Станишевской
Приготовление:
- Тщательно взбейте белки до устойчивых пиков с помощью миксера. Этот процесс займет у вас около 3 – 4 минут.
- Добавьте к ним сахарную пудру и продолжайте взбивать.
- Влейте ванильный экстракт и уксус и снова взбивайте до устойчивых пиков.
- Измельчите орехи и шоколад в мелкую крошку.
Белковое печенье / Фото Яны Станишевской
- Добавьте орехи и шоколад в белковую массу и осторожно перемешайте все ложкой.
- Укройте противень слоем пергамента.
- С помощью ложки выложите массу на противень, чтобы получилось круглое печенье.
Белковое печенье / Фото Яны Станишевской
- Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте печенье в течение 30 минут.
- Готовое печенье охладите и подавайте к столу с ароматным кофе. Приятного аппетита!