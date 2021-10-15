Автор рецепта, Яна Станишевская, призналась, что для этого печенья взяла за основу концепцию выпечки Brutti ma Buon. Немного изменила ингредиенты, но от этого печенье стало только вкуснее!

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Белковое печенье внешне похоже на безе, но в середине вас ждет приятный сюрприз – орешки и шоколад.

Рецепт белкового печенья

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6



Белковое печенье / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 6 сырых яичных белков;

– 300 г сахарной пудры;

– 1 ст. л. ванильного экстракта;

– 1,5 ст. л. уксуса;

– 150 г орехов;

– 250 г шоколада.

Приготовление:

Тщательно взбейте белки до устойчивых пиков с помощью миксера. Этот процесс займет у вас около 3 – 4 минут.

Добавьте к ним сахарную пудру и продолжайте взбивать.

Влейте ванильный экстракт и уксус и снова взбивайте до устойчивых пиков.

Измельчите орехи и шоколад в мелкую крошку.



Белковое печенье / Фото Яны Станишевской

Добавьте орехи и шоколад в белковую массу и осторожно перемешайте все ложкой.

Укройте противень слоем пергамента.

С помощью ложки выложите массу на противень, чтобы получилось круглое печенье.



Белковое печенье / Фото Яны Станишевской

Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте печенье в течение 30 минут.