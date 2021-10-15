Авторка рецепту, Яна Станішевська, зізналася, що для цього печива взяла за основу концепцію випічки Brutti ma Buon. Трішки змінила інгредієнти, але від цього печиво стало тільки смачнішим!

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Білкове печиво ззовні схоже на безе, але в середині на вас чекає приємний сюрприз – горішки та шоколад.

Рецепт білкового печива

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Білкове печиво / Фото Яни Станішевської

Приготування:

  1. Ретельно збийте білки до стійких піків за допомогою міксера. Цей процес займе у вас близько 3 – 4 хвилин.
  1. Додайте до них цукрову пудру та продовжуйте збивати.
  1. Влийте ванільний екстракт та оцет і знову збивайте до стійких піків.
  1. Подрібніть горіхи та шоколад в дрібну крихту.


Білкове печиво / Фото Яни Станішевської

  1. Введіть горіхи та шоколад в білкову масу та обережно вимішайте все ложкою.
  1. Вкрийте деко для випікання шаром пергаменту.
  1. За допомогою ложки викладіть масу на деко, щоб вийшло кругле печиво.


Білкове печиво / Фото Яни Станішевської

  1. Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте печиво протягом 30 хвилин.
  1. Готове печиво охолодіть та подавайте до столу з ароматною кавою. Смачного!