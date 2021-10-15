Авторка рецепту, Яна Станішевська, зізналася, що для цього печива взяла за основу концепцію випічки Brutti ma Buon. Трішки змінила інгредієнти, але від цього печиво стало тільки смачнішим!

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Білкове печиво ззовні схоже на безе, але в середині на вас чекає приємний сюрприз – горішки та шоколад.

Рецепт білкового печива

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6



Білкове печиво / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:

– 6 сирих яєчних білків;

– 300 г цукрової пудри;

– 1 ст. л. ванільного екстракту;

– 1,5 ст. л. оцту;

– 150 г горіхів;

– 250 г шоколаду.

Приготування:

Ретельно збийте білки до стійких піків за допомогою міксера. Цей процес займе у вас близько 3 – 4 хвилин.

Додайте до них цукрову пудру та продовжуйте збивати.

Влийте ванільний екстракт та оцет і знову збивайте до стійких піків.

Подрібніть горіхи та шоколад в дрібну крихту.



Білкове печиво / Фото Яни Станішевської

Введіть горіхи та шоколад в білкову масу та обережно вимішайте все ложкою.

Вкрийте деко для випікання шаром пергаменту.

За допомогою ложки викладіть масу на деко, щоб вийшло кругле печиво.



Білкове печиво / Фото Яни Станішевської

Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте печиво протягом 30 хвилин.