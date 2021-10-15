Авторка рецепту, Яна Станішевська, зізналася, що для цього печива взяла за основу концепцію випічки Brutti ma Buon. Трішки змінила інгредієнти, але від цього печиво стало тільки смачнішим!
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Білкове печиво ззовні схоже на безе, але в середині на вас чекає приємний сюрприз – горішки та шоколад.
Рецепт білкового печива
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Білкове печиво / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- Ретельно збийте білки до стійких піків за допомогою міксера. Цей процес займе у вас близько 3 – 4 хвилин.
- Додайте до них цукрову пудру та продовжуйте збивати.
- Влийте ванільний екстракт та оцет і знову збивайте до стійких піків.
- Подрібніть горіхи та шоколад в дрібну крихту.
Білкове печиво / Фото Яни Станішевської
- Введіть горіхи та шоколад в білкову масу та обережно вимішайте все ложкою.
- Вкрийте деко для випікання шаром пергаменту.
- За допомогою ложки викладіть масу на деко, щоб вийшло кругле печиво.
Білкове печиво / Фото Яни Станішевської
- Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте печиво протягом 30 хвилин.
- Готове печиво охолодіть та подавайте до столу з ароматною кавою. Смачного!