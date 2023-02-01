Евгений Клопотенко не перестает удивлять читателей. Украинский шеф-повар предложил отказаться от вредных чипсов и заменить их на украинскую закуску из фасоли.

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Фасоль – это очень по-украински, но мы ее используем достаточно однобоко. Шеф-повару хочется, чтобы этот продукт приобрел большой тренд, поэтому сделал хрустящую фасоль. Это как чипсы или попкорн, но покруче.

Рецепт хрустящей закуски из фасоли

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов фасоли;

– 2 столовые ложки крахмала;

– розмарин;

– молотый чеснок;

– сухой лук;

– соль.

Для соуса:

– 2 яйца;

– 1 – 2 чайные ложки сладкой горчицы;

– 1 столовая ложка винного уксуса;

– 120 – 150 миллилитров масла;

– соленый огурец;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Отвариваем фасоль почти до готовности, сливаем воду и даем ей полностью обсохнуть.

Кукурузный крахмал смешиваем с розмарином, молотым чесноком, сухим луком и щепоткой соли. Обваливаем фасоль и запекаем 15 минут при температуре 200 градусов в духовке.

Для соуса тартар два яйца взбиваем в чаше блендера, добавляем сладкую гречицу, винный уксус или лимонный сок и начинаем взбивать. Тонкой струйкой вливаем масло и продолжаем взбивать до консистенции эмульсии (пока соус не станет густым).

Затем добавляем к соусу мелко нарезанный соленый огурец, перемешиваем и сдабриваем специями.

Вмокаем хрустящую фасоль в соус и наслаждайтесь!

Приятного тебе аппетита!