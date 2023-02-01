Євген Клопотенко не перестає дивувати читачів. Український шеф-кухар запропонував відмовитися від шкідливих чипсів, та замінити їх на українську закуску з квасолі.

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Квасоля – це дуже по-українськи, але ми її використовуємо доволі однобоко. Шеф-кухарю хочеться аби цей продукт набув великого тренду, тому зробив хрумку квасолю. Це як чіпси чи попкорн, але крутіше.

Рецепт хрумкої закуски з квасолі

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Відварюємо квасолю майже до готовності, зливаємо воду і даємо їй повністю обсохнути.
  • Кукурудзяний крохмаль змішуємо з розмарином, меленим часником, сухою цибулею і дрібкою солі. Обвалюємо у цьому квасолю і запікаємо 15 хвилин при температурі 200 градусів у духовці.
  • Для соусу тартар два яйця збиваємо у чаші блендера, додаємо солодку грічицю, винний оцтет чи лимонний сік і починаємо збивати. Тонкою цівкою вливаємо олію і продовжуємо збивати до консистенції емульсії (доки соус не стане густим).
  • Потім додаємо до соусу дрібно нарізаний солоний огірок, перемішуємо і присмачуємо спеціями.
  • Вмокаємо хрумку квасолю у соус та насолоджуйтеся!

Смачного!