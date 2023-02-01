Євген Клопотенко не перестає дивувати читачів. Український шеф-кухар запропонував відмовитися від шкідливих чипсів, та замінити їх на українську закуску з квасолі.

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Квасоля – це дуже по-українськи, але ми її використовуємо доволі однобоко. Шеф-кухарю хочеться аби цей продукт набув великого тренду, тому зробив хрумку квасолю. Це як чіпси чи попкорн, але крутіше.

Рецепт хрумкої закуски з квасолі

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів квасолі;

– 2 столові ложки крохмалю;

– розмарин;

– мелений часник;

– суха цибуля;

– сіль.

Для соусу:

– 2 яйця;

– 1 – 2 чайні ложки солодкої гірчиці;

– 1 столова ложка винного оцту;

– 120 – 150 мілілітрів олії;

– солоний огірок;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Відварюємо квасолю майже до готовності, зливаємо воду і даємо їй повністю обсохнути.

Кукурудзяний крохмаль змішуємо з розмарином, меленим часником, сухою цибулею і дрібкою солі. Обвалюємо у цьому квасолю і запікаємо 15 хвилин при температурі 200 градусів у духовці.

Для соусу тартар два яйця збиваємо у чаші блендера, додаємо солодку грічицю, винний оцтет чи лимонний сік і починаємо збивати. Тонкою цівкою вливаємо олію і продовжуємо збивати до консистенції емульсії (доки соус не стане густим).

Потім додаємо до соусу дрібно нарізаний солоний огірок, перемішуємо і присмачуємо спеціями.

Вмокаємо хрумку квасолю у соус та насолоджуйтеся!

Смачного!