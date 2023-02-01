Альтернатива вредным чипсам: рецепт из фасоли

1 февраля 2023, 09:06
Читати новину українською

Источник:

Евгений Клопотенко

Неоднократно пытались отказаться от чипсов и сухариков, но тщетно? Попытайтесь заменить их хрустящей фасолью.

Евгений Клопотенко не перестает удивлять читателей. Украинский шеф-повар предложил отказаться от вредных чипсов и заменить их на украинскую закуску из фасоли.

Читайте также Вы забудете о кетчупе: рецепт итальянского томатного соуса

Фасоль – это очень по-украински, но мы ее используем достаточно однобоко. Шеф-повару хочется, чтобы этот продукт приобрел большой тренд, поэтому сделал хрустящую фасоль. Это как чипсы или попкорн, но покруче.

Рецепт хрустящей закуски из фасоли

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов фасоли;
– 2 столовые ложки крахмала;
– розмарин;
– молотый чеснок;
– сухой лук;
– соль.
Для соуса:
– 2 яйца;
– 1 – 2 чайные ложки сладкой горчицы;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– 120 – 150 миллилитров масла;
– соленый огурец;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Отвариваем фасоль почти до готовности, сливаем воду и даем ей полностью обсохнуть.
  • Кукурузный крахмал смешиваем с розмарином, молотым чесноком, сухим луком и щепоткой соли. Обваливаем фасоль и запекаем 15 минут при температуре 200 градусов в духовке.

  • Для соуса тартар два яйца взбиваем в чаше блендера, добавляем сладкую гречицу, винный уксус или лимонный сок и начинаем взбивать. Тонкой струйкой вливаем масло и продолжаем взбивать до консистенции эмульсии (пока соус не станет густым).
  • Затем добавляем к соусу мелко нарезанный соленый огурец, перемешиваем и сдабриваем специями.
  • Вмокаем хрустящую фасоль в соус и наслаждайтесь!

Приятного тебе аппетита!

 

Автор: Богданна Рибак