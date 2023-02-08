Самый вкусный картофель, который вы когда-нибудь пробовали – рецепт в духовке

8 февраля 2023, 16:26
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Владимир Ярославский

Картофель один из самых любимых продуктов украинцев. Из нее можно готовить не только пюре, но и булочки к бургерам или пирогам.

Однако сегодня мы предлагаем воспользоваться рецептом украинского шеф-повара Владимира Ярославского и приготовить ее в духовке. Ничего лишнего, только картофель, специи, растительное масло и чеснок.

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Специи можно менять по желанию, ведь к картофелю подходит также розмарин, паприка, острый перчик чили. Лучше всего подавать блюдо с любимым соусом: майонезом, кетчупом, дзадзиком или паприкашем.

Рецепт запеченного картофеля с чесноком

  • Время: 60 минут
  • Порции: 2 – 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 100 граммов масла;
– смесь любимых специй;
– сушеный чеснок.

Приготовление:

  • Картофель отвариваем 20 минут в подсоленной воде, сливаем жидкость.
  • Смешиваем специи вместе с растительным маслом, солью и чесноком.
  • Добавляем горячий картофель, перемешиваем и выкладываем пергамент для запекания. Немного раздавливаем ее дном стакана.

  • Остатками смеси смазываем помятый картофель сверху и отправляем запекаться в духовку под верхний гриль до румяности.
  • Подаем к столу с любимым соусом.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак