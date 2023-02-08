Проте сьогодні, ми пропонуємо скористатися рецептом українського шеф-кухаря Володимира Ярославського та приготувати її в духовці. Нічого зайвого, тільки картопля, спеції, олія та часник.
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Спеції можна змінювати за бажанням, адже до картоплі підходить також розмарин, паприка, гострий перчик чилі. Найкраще подавати страву з улюбленим соусом: майонезом, кетчупом, дзадзикі чи паприкаш.
Рецепт запеченої картоплі з часником
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- Картоплю відварюємо 20 хвилин у підсоленій воді, зливаємо рідину.
- Змішуємо спеції разом з олією, сіллю та часником.
- Додаємо гарячу картоплю, перемішуємо та викладаємо на пергамент для запікання. Трішки розчавлюємо її дном склянки.
- Залишками суміші змащуємо пом’яту картоплю зверху і відправляємо запікатися в духовку під верхній гриль до рум’яності.
- Подаємо до столу з улюбленим соусом.
Смачного!