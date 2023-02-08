Однако сегодня мы предлагаем воспользоваться рецептом украинского шеф-повара Владимира Ярославского и приготовить ее в духовке. Ничего лишнего, только картофель, специи, растительное масло и чеснок.

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Специи можно менять по желанию, ведь к картофелю подходит также розмарин, паприка, острый перчик чили. Лучше всего подавать блюдо с любимым соусом: майонезом, кетчупом, дзадзиком или паприкашем.

Рецепт запеченного картофеля с чесноком

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 100 граммов масла;

– смесь любимых специй;

– сушеный чеснок.

Приготовление:

Картофель отвариваем 20 минут в подсоленной воде, сливаем жидкость.

Смешиваем специи вместе с растительным маслом, солью и чесноком.

Добавляем горячий картофель, перемешиваем и выкладываем пергамент для запекания. Немного раздавливаем ее дном стакана.

Остатками смеси смазываем помятый картофель сверху и отправляем запекаться в духовку под верхний гриль до румяности.

Подаем к столу с любимым соусом.

Приятного аппетита!