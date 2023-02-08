Однако сегодня мы предлагаем воспользоваться рецептом украинского шеф-повара Владимира Ярославского и приготовить ее в духовке. Ничего лишнего, только картофель, специи, растительное масло и чеснок.
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Специи можно менять по желанию, ведь к картофелю подходит также розмарин, паприка, острый перчик чили. Лучше всего подавать блюдо с любимым соусом: майонезом, кетчупом, дзадзиком или паприкашем.
Рецепт запеченного картофеля с чесноком
- Время: 60 минут
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- Картофель отвариваем 20 минут в подсоленной воде, сливаем жидкость.
- Смешиваем специи вместе с растительным маслом, солью и чесноком.
- Добавляем горячий картофель, перемешиваем и выкладываем пергамент для запекания. Немного раздавливаем ее дном стакана.
- Остатками смеси смазываем помятый картофель сверху и отправляем запекаться в духовку под верхний гриль до румяности.
- Подаем к столу с любимым соусом.
Приятного аппетита!