Сытный хумус с куриной печенью – отличный вариант для быстрого обеда или перекуса. Особенно если вы занимаетесь спортом, это блюдо придаст не только энергии, но и сытости.

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Чтобы максимально упростить рецепт, можно сразу приобрести готовый хумус в магазине, но поверьте, домашний не сравнится ни с чем.

Рецепт хумуса с жареной печенью

Время: 1 – 2 часа

1 – 2 часа Порции: 1

Ингредиенты:

– 350 граммов отварного нута;

– сок одного лимона;

– 2 зубчика чеснока;

– 3 – 5 столовых ложек воды;

– 50 граммов оливкового масла;

– 1 столовая ложка кунжутной пасты (тахини);

– соль, черный молотый перец;

– 100 граммов куриной печени;

– масло для жарки;

– 1 чайная ложка тмина;

– зелень;

– лаваш, пита или хлебцы.

Приготовление:

Сухой нут замачиваем в воде и оставляем на ночь.

Утром отвариваем нут несколько часов до готовности, а затем заливаем холодной водой и промываем от кожуры.

Нут смешиваем с лимонным соком, чесноком, водой, растительным маслом, пастой Тахини, солью и перцем, после чего взбиваем все блендером до однородной массы.

Сердце и печень солим и перчим, добавляем тмин и чеснок. Жарим на сковороде до готовности.

Подаем хумус вместе с готовой печенью.

Приятного аппетита!

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