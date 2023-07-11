Сытный хумус с куриной печенью – отличный вариант для быстрого обеда или перекуса. Особенно если вы занимаетесь спортом, это блюдо придаст не только энергии, но и сытости.
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Чтобы максимально упростить рецепт, можно сразу приобрести готовый хумус в магазине, но поверьте, домашний не сравнится ни с чем.
Рецепт хумуса с жареной печенью
- Время: 1 – 2 часа
- Порции: 1
Приготовление:
- Сухой нут замачиваем в воде и оставляем на ночь.
- Утром отвариваем нут несколько часов до готовности, а затем заливаем холодной водой и промываем от кожуры.
- Нут смешиваем с лимонным соком, чесноком, водой, растительным маслом, пастой Тахини, солью и перцем, после чего взбиваем все блендером до однородной массы.
- Сердце и печень солим и перчим, добавляем тмин и чеснок. Жарим на сковороде до готовности.
- Подаем хумус вместе с готовой печенью.
Приятного аппетита!