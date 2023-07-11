Ситний хумус з курячою печінкою – відмінний варіант для швидкого обіду чи перекусу. Особливо якщо ви займаєтеся спортом, ця страва додасть не тільки енергії, а й ситості.

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Щоб максимально спростити рецепт, можна одразу придбати готовий хумус в магазині, але, повірте, домашній не зрівняється ні з чим.

Рецепт хумусу зі смаженою печінкою

Час: 1 – 2 години

1 – 2 години Порції: 1

Інгредієнти:

– 350 грамів відвареного нуту;

– сік одного лимона;

– 2 зубчики часнику;

– 3 – 5 столових ложок води;

– 50 грамів оливкової олії;

– 1 столова ложка кунжутної пасти (тахіні);

– сіль, чорний мелений перець;

– 100 грамів курячої печінки;

– олія для смаження;

– 1 чайна ложка кмину;

– зелень;

– лаваш, піта або хлібці.

Приготування:

Сухий нут замочуємо у воді та залишаємо на ніч.

Зранку відварюємо нут декілька годин до готовності, а після заливаємо холодною водою та промиваємо від шкірки.

Нут змішуємо з лимонним соком, часником, водою, олією, пастою Тахіні, сіллю та перцем, після чого збиваємо все блендером до однорідної маси.

Сердечка та печінку солимо та перчимо, додаємо кмин і часник. Смажимо на сковорідці до готовності.

Подаємо хумус разом з готовою печінкою.

Смачного!

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