Любимое блюдо спортсменов: подаем с питой или хлебцами
11 июля 2023, 15:50Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Соблюдаете правильное, сбалансированное питание и активно занимаетесь спортом? У нас есть рецепт блюда, которое не только не повредит фигуре, но и насытится на несколько часов.
Сытный хумус с куриной печенью – отличный вариант для быстрого обеда или перекуса. Особенно если вы занимаетесь спортом, это блюдо придаст не только энергии, но и сытости.
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Чтобы максимально упростить рецепт, можно сразу приобрести готовый хумус в магазине, но поверьте, домашний не сравнится ни с чем.
Рецепт хумуса с жареной печенью
- Время: 1 – 2 часа
- Порции: 1
– 350 граммов отварного нута;
– сок одного лимона;
– 2 зубчика чеснока;
– 3 – 5 столовых ложек воды;
– 50 граммов оливкового масла;
– 1 столовая ложка кунжутной пасты (тахини);
– соль, черный молотый перец;
– 100 граммов куриной печени;
– масло для жарки;
– 1 чайная ложка тмина;
– зелень;
– лаваш, пита или хлебцы.
Приготовление:
- Сухой нут замачиваем в воде и оставляем на ночь.
- Утром отвариваем нут несколько часов до готовности, а затем заливаем холодной водой и промываем от кожуры.
- Нут смешиваем с лимонным соком, чесноком, водой, растительным маслом, пастой Тахини, солью и перцем, после чего взбиваем все блендером до однородной массы.
- Сердце и печень солим и перчим, добавляем тмин и чеснок. Жарим на сковороде до готовности.
- Подаем хумус вместе с готовой печенью.
Приятного аппетита!Понравился ли рецепт блюда? Попробуйте также приготовить пиццу Маргарита по особому рецепту.